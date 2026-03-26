Россия потеряла 40% нефтяного экспорта из-за атак украинских дронов, — Reuters

Украинские атаки дронов существенно ударили по нефтяной инфраструктуре России и ограничили ее экспортные возможности. По оценкам аналитиков, Москва потеряла около 40% мощностей для поставок нефти на внешние рынки.

Это прекращение поставок нефти является самым серьезным перебоем в поставках нефти в современной истории России, сообщило информационное агентство Reuters 26 марта. Эти последствия украинских атак ударили по Москве как раз тогда, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны с Ираном.

Добыча нефти в России является одним из основных источников доходов в ее национальный бюджет. Это имеет центральное значение для российской экономики. Согласно расчетам Reuters, по состоянию на среду после последней атаки было потеряно около 40% возможностей России по экспорту сырой нефти, или около 2 миллионов баррелей в день.

Відео дня

В этом месяце Украина усилила атаки дронов на инфраструктуру экспорта нефти и топлива России. Она поразила все три основных западных порта экспорта нефти России: Новороссийск на Черном море и Приморск и Усть-Лугу на Балтийском море. Россия усилила меры безопасности в 11 часовых поясах.

Киев также атаковал нефтеперекачивающие станции и нефтеперерабатывающие заводы Москвы. Целью является уменьшение доходов Москвы от нефти и газа, которые составляют около четверти доходов государственного бюджета России, и ослабление ее военной способности.

Новороссийский нефтяной терминал, который может перерабатывать до 700 000 баррелей в сутки, загружает нефть ниже плана после повреждений, полученных в результате атаки украинского беспилотника в начале этого месяца.

Кроме того, по словам трейдеров, частые изъятия танкеров, связанных с Россией, в Европе нарушили экспорт арктической нефти из порта Мурманск на 300 000 баррелей в сутки.

Поскольку ее экспортные маршруты на запад находятся под санкциями, Москва вынуждена полагаться на экспорт нефти на азиатские рынки. Но эти маршруты ограничены из-за пропускной способности.

Напомним, что серия украинских ударов по нефтяной инфраструктуре России уже повлияла на экспорт через Балтийские порты. В частности, после нескольких атак была фактически остановлена часть поставок через ключевые терминалы. Это стало одним из самых ощутимых ударов по российскому нефтяному сектору за последнее время.

Ранее мы также информировали, что в России фиксировали пожары на нефтеперерабатывающих заводах после атак дронов. В частности, на одном из крупных НПЗ вспыхнуло возгорание после удара беспилотников. Такие атаки приводят к остановке отдельных производственных мощностей и перебоям в работе предприятий.