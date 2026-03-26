Балтийский фейерверк: последствия для России после ударов по Приморску, Усть-Луге и Выборгу

В День СБУ завершилась многодневная операция, и, думаю, экипаж "Балтика" из 59 ОШБр, сбивший дважды российские вертолеты FPV-дроном, может радоваться. Операцию вполне можно назвать его же позывным)

Ночью состоялись не просто удачные прилеты на дальность овер 900 км, а системное отключение всего балтийского нефтегазового хаба России. И сделано это было максимально комплексно и точно, за короткий срок в неделю.

Да, прилеты по Усть-Луге и Приморску были и раньше. В УЛ прилетали дроны СБУ еще в январе 2024 года, но это было во время массированных атак по всем объектам. А сейчас мы видим комплексный подход к Балтийскому хабу — Усть-Луга, Приморск и Выборг. Поэтому давайте немного подробнее разберем эти порты и цели:

1. Усть-Луга. Больше чем порт

Здесь прилетело не просто в "бочку с мазутом". Характер зарева на видео очень напоминает события января 2024 года. Тогда мы вывели из строя только установки фракционирования газового конденсата, и пожар не был таким массовым. А сегодня завод ждет долгая и мучительная остановка. "Новатэк" только разогнал мощность до 8 млн тонн в год, введя третью очередь. Потому что были сильно уверены в себе и не думали о нашем таком комплексном ударе.

2. В чем разница Приморска и Усть-Луги

Приморск — это больше перекачка сырой продукции, нефти. Это вентиль, который перегоняет нефть с БТС к танкерам. Самый большой узел экспорта нефти Urals и дизеля. Там резервуары горят уже третьи сутки, а танкеры в панике дрейфуют в море, потому что терминалы не принимают груз. И соответственно — сама Балтийская транспортная система будет простаивать.

Усть-Луга — это технологии и деньги. Здесь делают продукт высокой переработки. Поэтому комплексной атакой мы одновременно заблокировали и сырье, и готовый продукт. Экспорт через Балтику фактически парализован.

3. Выборг

И если уж лететь 900 км, много дронов, а основная часть ПВО прикрывает бывшую столицу — почему бы еще что-то не уничтожить под шумок?)

Поэтому и удар по Выборгу и ледоколу "Пурга" (проект 23550) — это показ системности нашей работы. На болотах и так сложности с построением новой арктической линии перевозок. Для этого надо много ледоколов и танкеров ледового класса. И удар по ледоколу такого класса, хоть он и может нести контейнеры с "Калибрами" — здесь не военно-направленный удар, а именно экономический. Корабль еще не принят во флот, хотя и спущен на воду, но теперь он еще дольше будет оправляться перед финальным принятием в арктическую флотилию. Если вообще сможет. Потому что такой крен, хоть и в мелкой гавани, потребует больших усилий, чтобы засунуть такую махину в сухие доки для ремонта.

В сухом остатке

Этот комплексный удар — лучшее, что мы делали в Балтике. На расстоянии 900 км, возле Питера, поразили за неделю три ключевых военно-экономических площадки, с феноменальной точностью и пониманием. Как писал Мадяр, терминал в Усть Луге смог лишь 48 часов проводить транспортировку и снова остановился. Как-то отремонтировался от прошлых атак — и снова стал. Надеюсь, надолго.

Еще раз, с Днем Службы Божьей, а также поздравляю все остальные подразделения ГУР, СБС, ССО с такой крутой операцией! Я жду, когда через несколько лет начнут появляться детали, как мы проходили ПВО и как самолет А-22 впервые со Второй мировой войны сбрасывал авиабомбы по Выборгу))

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

