Логистическая петля на шее Путина: почему важен меткий удар по заводу "Апатит" в Череповце

Все видели новости, что прилетели какие-то дроны в Череповец на Российщине. Какой-то завод "Апатит" поразили, какую-то химию производит, да и пролистали дальше. Но тут надо многое прояснить, потому что я очень люблю детали))

Во-первых, это прямая связь со вчерашней сходкой промышленников в Москве, который назвали 35-м съездом РСПП и посетил его лично Путин! В очередной раз лауреатом премии этих дедов стал гигант "Фосагро", в который и входит наш пострадавший ночью АО "Апатит". Понимаете скорость? Днем получил медаль, а ночью по твоему крупнейшему производителю химии прилетают дроны))

Во-вторых, надо теперь подробнее объяснить всю логику и связь операции "Балтика" против портов и терминалов балтийского берега и этими химическими гигантами в Череповце в 450 км.

Пока догорают Усть-Луга и Приморск, прилетело туда, откуда как раз эти порты "кормятся". Удар по "Апатиту" в Череповце — это хирургическое перерезание технологической цепочки, которая питает и российский ОПК, и их экспортный бюджет, и внутренний аграрный сектор. Уже упомянутый лауреат холдинг "Фосагро" сразу получил педаль от добрых дронов после официальных награждений.

Давайте разберем этот "химический ансамбль" в цифрах и деталях, потому что они здесь действительно важны:

1. Череповецкий "Апатит" — химический гигант на службе войны, без преувеличения

Это не просто "завод удобрений", это монстр, который производит более 4,5 млн тонн серной кислоты в год (самый большой показатель в РФ). Чтобы вы понимали — без этой кислоты останавливается нитрация на всех пороховых заводах заболотья. Нет кислоты — нечем наполнять снаряды и некоторые ракеты.

Добавьте сюда 1,9 млн тонн аммиака и 800 тысяч тонн селитры — и получите идеальную базу для производства взрывчатки, которую они цинично называют "продукцией двойного назначения" и "только селитру для полей делают".

2. Удар по посевной и экспорту

Прилет в марте — это не просто минус валютная выручка (а это доля от 450 млрд рублей годового дохода "Фосагро"), хотя будет больше (за прошлый год, а не за этот, гг), потому что такую цифру нашел за 9 месяцев 25 года, а в этом году у них показан официально рост выручки на 4 процента. Это прямой удар по внутреннему рынку удобрений накануне посевной.

Череповец производит более 4,4 млн тонн фосфорных удобрений, значительная часть которых идет на внутренние поля. Пока установки фракционирования и линии синтеза аммиака выходят из строя, дефицит удобрений становится неизбежным. Вместо того, чтобы вносить селитру в почву, "петухи" будут разбирать завалы. Это системное умножение на ноль их посевных возможностей этой весной.

3. Логистическая петля: Череповец — Усть-Луга

Для тех, кто хочет спросить, как это связано с портами:

Терминалы "Ультрамар" и "Еврохим": Именно в Усть-Луге построены хабы, через которые Череповец отгружает свой экспорт. Более 70% продукции Апатита шло именно через эти ворота.

В 2025 году через эти терминалы прошло более 15 млн тонн химии. Это основной канал поступления валюты, идущий в обход нефтяных ограничений.

В сухом остатке:

Ударом по Усть-Луге мы закрыли "дверь", а сегодняшним прилетом по Череповцу — подожгли "склад". Когда дроны выбивают и производство ("Апатит"), и терминалы перевалки (Усть-Луга/Приморск), весь промышленный северо-запад ФР впадает в кому.

Они хотели воевать "в долгую", но без удобрений для полей и кислоты для снарядов — эта "долгая" становится для них очень дорогой и голодной. А удар по Череповцу (там еще сталеварный заводик надо проверить) в очередной раз в 900+ км от границы, да еще и сразу после награждения из рук х...ла — нереальный праздник для сочетания таких деталей и точной работы хороших дронов. Спасибо всем казакам, что сделали такую операцию, и дальше я уже вижу, что это точно не все. Связанных целей еще хватает, и, наверное, мы просто ждали аккумулирования соответствующего количества дронов и системного уничтожения средств ПВО для таких успешных пролетов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

