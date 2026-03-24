Удар по экспорту РФ: как атака на Приморск лишила РФ нефтяных доходов

Эффект домино на Балтике, или почему Приморск стал идеальным финалом "ледового сезона" РФ.

Удар по Приморску показывает, что мы стратегически все правильно делаем.

В январе балтийский нефтегазовый сегмент России показал рекорд экспорта — 12,7 млн тонн. В феврале из-за аномального ледообразования Приморск не трогали, потому и общий спад по всей Балтике был на 15–20%, а экспорт именно из Приморска упал до рекордных 40–50%.

Однако удары приходились на Усть-Лугу и линию к ней в Брянской области. Усть-Луга является важной технологической станцией, а поражение крупных криогенных установок "Новатэк" вообще снизило возможности переработки.

И вот сейчас, когда лед сходит, а события в Иране позволяют болотам хоть как-то заработать (хотя дисконты на марку Urals никто не отменял) — удар пришелся именно по Приморску. Порт, который имеет огромные резервуары (минимум один точно уничтожен) и возможности экспорта миллиона баррелей в сутки — сейчас существенно снизит свои мощности. А заодно и создаст дефицит топлива для западных регионов и вообще для группировки войск "Север".

Логика проста: мы не просто бьем, куда достанем, мы выключаем их возможности именно тогда, когда они больше всего нужны врагу. 1000 км — это уже не расстояние, это приговор для их экономической стабильности на Балтике. Дальше будет еще интереснее. Как думаете, какой терминал следующий на очереди в "красной зоне" — Высоцк, или снова Усть-Луга?)

