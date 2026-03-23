Удары по Усть-Луге и Приморску: как атаки на порты РФ сказались на экспорте российской нефти

Крупнейшие порты на Балтийском море Усть-Луга и Приморск приостановили экспорт сырой нефти из РФ с воскресенья, 22 марта, после атаки дронов.

23 марта Усть-Луга возобновил отгрузку нефти после отмены предупреждения о возможных ударах беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Приморск по состоянию на утро оставался закрытым.

Как подчеркивают аналитики, эта приостановка усугубляет глобальный дефицит нефти, вызванный закрытием Тегераном Ормузского пролива из-за войны США и Израиля против Ирана.

Оба порта обслуживает государственная трубопроводная монополия "Транснефть".

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, несколько топливных резервуаров в Приморске загорелись после атак беспилотников, но не упомянул о приостановке экспорта нефти.

Новые спутниковые снимки нефтяных резервуаров в порту Приморск опровергли официальные заявления властей о незначительных повреждениях. Также пока неясно, получил ли порт Усть-Луга какие-либо повреждения.

Дрозденко заявил, что в ходе недавних атак над Ленинградской областью было сбито 35 беспилотников, а Министерство обороны РФ отчиталось, что за ночь над Россией было перехвачено и уничтожено в общей сложности 249 беспилотников.

Приморск и Усть-Луга — главные пункты экспорта российской нефти. Так, Приморск, способный экспортировать более миллиона баррелей сырой нефти в сутки, является крупным рынком сбыта для флагманской российской нефти "Урал" и высококачественного дизельного топлива.

В прошлом году Усть-Луга экспортировала 32,9 миллиона метрических тонн нефтепродуктов, а Приморск — 16,8 миллиона тонн. Объем экспорта нефти из Усть-Луги составляет около 700 000 баррелей в сутки.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что 21-23 марта дроны Сил обороны Украины попали по двум объектам нефтяной отрасли Российской Федерации — по терминалу в Приморске под Санкт-Петербургом и по заводу "Башнефть-Уфанефтехим" в Башкирии.

Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном поставок топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6–8 млн т в год. НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которое составляет около 1400 км.

В Приморске спецоперацию дипстрайк провели операторы 413 полка "Рейд". Пораженный терминал — это конечная точка "Балтийской трубопроводной системы".

Отметим, что Кремль признал удары дипстрайков ВСУ за Уральские горы.

Также сообщалось, что 17 марта стало известно о взрывах на 123 авиаремонтном заводе РФ в населенном пункте Старая Руса.