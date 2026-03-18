Кремль признал удары дипстрайков ВСУ за Уральские горы: ISW объяснил, в чем причина

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу признал, что удары дронов Сил обороны Украины действительно достают за Уральские горы и что количество атак в 2025 году выросло почти в четыре раза, отметили аналитики Института изучения войны (ISW). Как связаны заявления представитель Кремля с новыми планами российского командования, которому нужны новые солдаты для продолжения войны в Украине?

В марте 2026 года, на пятом году большой войны, Кремль изменил риторику относительно хода боевых действий и атак дронов Украины, говорится в отчете ISW за 17 марта. В частности, публично прозвучало, что в 2024 году атак дронов и ракет ВСУ по промышленности РФ было 6 200, а в 2025 году — 23 тыс. Аналитики отметили, что это впервые Москва открыто признала масштабы угрозы, поскольку ранее данные об атаках Украины намеренно преуменьшались. По их мнению, такие заявления могут быть подготовкой к будущей мобилизации и являются оправданием для нее.

Шойгу, бывший министр обороны РФ, сообщил, что украинские средства поражения действительно начали доставать за Уральские горы. Чиновник также предположил, что к разработке этих средств причастны "неопределенные государства" и что угрозы для россиян якобы выросли с началом войны в Иране. В отчете ISW отмечается, что таким образом Москва стремится показать, что война начала затрагивать не только приграничные регионы России, но и остальные земли, и что именно эти угрозы оправдывают непопулярные решения по мобилизации и отключению интернета.

"Заявления Шойгу [нужны для] создания условий в информационном пространстве, целью которых является подчеркнуть, что война влияет на всю Россию, а не только на приграничные регионы вблизи линии фронта, что потенциально может оправдать будущую мобилизацию и продолжение широкомасштабных отключений Интернета", — написал ISW.

Удары по РФ — атаки за Уралом

Отметим, Фокус писал об ударах по РФ, которые состоялись в рекордных 1200-1800 км от границ Украины (Уральские горы — в 1500-1600 км, перерезают Россию пополам и тянутся на 2 тыс. км). Среди прочих, атаковали НПЗ в Тюмени, в 2100 км, и в Орске, в 1600 км.

Удары по РФ — карта самых дальнобойных дипстрайков Украины в 2025 году Фото: Google Maps

Удар дронов по Тюменскому НПЗ состоялся в октябре 2025 года. Как сообщили местные жители, минимум четыре БпЛА добрались до поселка Антипино и врезались на территории предприятия. В феврале того же года — удар по Орскому НПЗ: на месте инцидента заметили беспилотник, по очертаниям похожий на Ан-196 "Лютый" ВСУ. В сети опубликовали кадры со столбом дыма вокруг установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ завода "Орскнефтеоргсинтез".

Кроме того, в феврале 2026 года было громко в Екатеринбурге. Как уверяли росСМИ, сначала под угрозой удара была Чувашия (перед Уральскими горами), а затем — Екатеринбург (Свердловская область, за Уралом). В РФ написали, что якобы произошел налет украинских крылатых ракет "Фламинго", способных пролететь 3 тыс. км.

Напоминаем, 17 марта стало известно о взрывах на 123 авиаремонтном заводе РФ в населенном пункте Старая Руса. Тогда же стало известно о многодневной атаке дронов на Москву и на другие российские регионы: Фокус подсчитал, сколько БпЛА ударили по РФ.