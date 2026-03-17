В Новгородской области дроны атаковали авиаремонтный завод: под ударом два А-50 (видео)

В городе Старая Русса Новгородской области Российской Федерации сообщили о налете дронов на 123 авиационный ремонтный завод, который выполняет государственные оборонные заказы и ремонтирует, среди прочих, Ил-76 и А-50. Возможен прилет по производственному цеху. Какая ситуация сложилась на предприятии военно-промышленного комплекса РФ за 600 км от Украины?

Украинские дроны могли попасть по цеху №1 АО "123 авиаремонтный завод", расположенном на южной окраине Старой Руссы, а местные жители заявляют о сбитии семи беспилотников, сообщило росСМИ Astra в Telegram-канале. На видео с места событий слышен слабый взрыв после возможного прилета и выстрелы из автоматов. На авиазаводе как раз находилось два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт, установили в мониторинговом канале Strategic Control.

Случайный свидетель инцидент на авиаремонтном заводе сообщил на видео, что "бомбардировка" состоялась около 4 часов, а он делает запись через час. По его словам, на территории предприятия есть пожар и слышен гул самолетов, которые, вероятно, срочно отправляют на другие аэродромы.

Відео дня

Между тем губернатор Новгородской области Александр Дронов написал в Telegram, что над регионом действительно заметили дроны. По его словам, над областью работали средства ПВО, а соответствующее сообщение появилось в 4:11. Чиновник не рассказал о последствиях воздушной атаки, заверив, что все службы перешли в состояние повышенной готовности.

Взрывы в РФ — что произошло на 123 АРЗ

123 авиаремонтный завод — это предприятие ВПК России, которое находится под санкциями из-за ремонта военнотранспортных самолетов для российской армии. Среди них — Ил-76, Ил-78 и тому подобное. Также ремонтирует двигатели и винты. РосСМИ Astra написало, что предприятие имеет самый большой государственный заказ в Новгородской области, выполняет полный цикл ремонта самолетов гражданской и военной авиации. В мониторинговом паблике уточнили, что минимум с сентября 2025 года на территории предприятия находится два А-50. Цеха предприятия расположены на юго-восточных окраинах города Старая Русса. Расстояние от 123 авиаремонтного завода до Украины — около 600 км: чтобы туда добраться, дроны должны были свободно пролететь через Брянскую, Смоленскую, Тверскую областей и половину Новгородской области.

Взрывы в РФ — где расположен 123 авиаремонтный завод в Старой Руссе Фото: DeepState

Утром 17 марта Минобороны РФ отчиталось о ночном налете украинских дронов. Как заверило российское командование, насчитали суммарно 206 БПЛА, из которых 62 сбили над Брянском, 12 — над Смоленском, о Новгороде не упоминают, но есть данные о четырех беспилотниках, которые долетели до Ленинградской области (севернее Старой Руси).

Генштаб ВСУ пока не подтверждал атаку на 123 авиаремонтный завод РФ в Новгородской области РФ.

Отметим, осенью 2025 года дроны Сил обороны Украины атаковали еще один авиаремонтный завод РФ. Речь шла о предприятии ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге, на котором могли повредить самолеты А-50 и экспериментальный А-100ЛЛ.

Напоминаем, в ночь на 10 марта было шумно в Брянской области во время атаки средств поражения на завод электроники "Кремний-Эл". OSINTеры установили, какие цеха предприятия попали под удар.