Появились первые кадры удара Storm Shadow по Брянску: какие точки попадания, — OSINT (видео)

Ракеты Storm Shadow Вооруженных сил Украины попали по сборочному цеху завода "Кремний-Эл", который производит радиоэлементы для военной техники Российской Федерации, установили расследователи. На первых кадрах с точки удара можно заметить направление, с которого летели средства поражения, точку попадания и реакцию россиян. Что произошло на заводе в Брянске на расстоянии 140 км от Украины?

Видео с ударом Storm Shadow в Брянске сняли пассажиры маршрутного такси, которое как раз ехало по улице Красноармейской, рассказали в Telegram-канале росСМИ Astra. После попадания микроавтобус стремительно развернулся, тем временем пассажиры начали громко кричать. Между тем на кадрах с места событий видим время попадания — 17:59:04 (по Москве). Ко всему, по теням на домах и траектории ракеты за мгновение до попадания заметно, что она прилетела, вероятно, с восточного направления. Фокус собрал дополнительную информацию о воздушной атаке по российскому предприятию.

РосСМИ написало, что одна ракета Storm Shadow попала по проезжей части, а остальные — добралась до цехов "Кремний-Эл". При этом удар по заводу произошел за несколько секунд до взрыва, зафиксированного на видео: над его зданиями уже поднимается дым. Российские журналисты уточнили, что на предприятии изготавливают чипы для ракет и дронов ВС РФ.

Відео дня

Между тем утром 11 марта росСМИ ТАСС уточнило последствия попадания на предприятие ВПК. Выяснилось, что кроме шестерых погибших, в тяжелом состоянии находятся еще трое россиян. Раненых — почти 40 человек.

Удар по Брянску — детали

В Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно" собрали данные об ударе ракет по заводу в Брянске 10 марта. Аналитики подтвердили, что Storm Shadow действительно могли идти с востока, обходя российские средства ПВО. При этом за семь минут перед первыми прилетами средства поражения заметили в Погарском районе (16:52), затем — в Трубчевске, и далее — Брянск. По видео с места событий провели геолокацию и выяснили координаты семи попаданий: пять ударов в первой точке — 53.249970,34.330445, один удар во второй точке 53.248922,34.326968, еще один — в 53.249190,34.329087. OSINTеры подытожили, что профиль движения ракет действительно соответствует Storm Shadow, хотя сначала предполагали удар ракет "Нептун" или реактивных беспилотников ВСУ.

Удар по Брянску — точки попадания Storm Shadow по "Кремний-Эл" 10 марта Фото: Google Maps

Отметим, о воздушных ударах по заводу "Кремний-Эл" в Брянске стало известно около 17 часов 10 марта. В российских пабликах сообщили о громких взрывах на западной окраине города и появились кадры с последствиями прилетов. Генштаб ВСУ подтвердил воздушную атаку, уточнив, что удар нанесли ракетами Storm Shadow. Кроме того, украинское командование показало кадры оперативного контроля попаданий, снятые украинским дроном, который свободно работал и не попал под удар ПВО РФ.

Фокус писал о крылатых ракетах Storm Shadow, которые запускаются с самолетов Су-27, Су-24 и также Mirage 2000. Средство поражения имеет дальность до 560 км и летит к цели на скорости 0,8 Маха (около 1 тыс. км/ч).

Напоминаем, 9 марта Минобороны РФ заявило о рекордной атаке дронов ВСУ: по отчетам российского командования можно установить, над каким регионом больше всего работала ПВО и как это может быть связано с ударом по заводу "Кремний-Эл" 10 марта.