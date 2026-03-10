"Нептун" или Storm Shadow: российский Брянск атакован ракетами (фото, видео)
В российском Брянске прогремело несколько взрывов после предупреждения о ракетной опасности.
Взрывы прогремели на заводе "Кремний Эл", который производит микроэлектронику для ракетных комплексов, ЗРК "Панцирь", ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА. В сети появился ряд видео от россиян.
Пока неизвестно, чем был нанесен удар. Telegram-канал Exilenova пишет о вероятном ударе британскими ракетами Storm Shadow.
Зато журналист Роман Цимбалюк со ссылкой на россиян говорит, что удар был нанесен ракетами "Нептун".
В то же время на видео заметно, что после взрыва в небе поднялось несколько столбов дыма. Всего в сети сообщали о более 10 взрывах.
В сети также появились кадры пролета ракеты над Брянском. Однако пока точной информации о типе ракеты нет.
На видео также слышно, что к месту удара отправились спасатели.
Пока Генштаб ВСУ официально не комментировал нанесение удара.
В 16:55 губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетной опасности для региона, которая была отменена в 17:42.
В начале марта в Брянске произошло отключение электроэнергии. Власти заявили, что причина заключается в якобы массированном налете украинских ракет "Нептун", а также в ударах РСЗО HIMARS и реактивных дронов.
Напомним, утром 9 марта беспилотники атаковали химический завод "Акрон", который вместе с минеральными удобрениями производит компоненты взрывчатки для российских ракет и снарядов.
Также в Крыму были уничтожены три российских зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", которые защищали важные военные объекты на временно оккупированном полуострове.