Дроны ударили по химзаводу "Акрон" в Великом Новгороде: каковы последствия повторной атаки (видео)

В Великом Новгороде беспилотники атаковали химический завод "Акрон", который вместе с минеральными удобрениями производит компоненты взрывчатки для российских ракет и снарядов. На фото и видео с места событий — масштабный пожар на территории предприятия. Каковы последствия атаки беспилотников, которые получили цель на расстоянии 800 км от Украины и пролетели незамеченными для средств противовоздушной обороны?

Минимум восемь дронов атаковали химзавод "Астра" на территории Новгородской области РФ, сообщило росСМИ Astra в Telegram-канале, уточнив, что местные жители слышали серию взрывов в направлении предприятия. OSINT-анализ кадров с места событий показал, что инцидент действительно произошел на территории химзавода.

Первая информация о взрывах на химзаводе "Акрон" появились в пабликах около 7-8 часов 9 марта. На фото и видео с места событий — стопы дыма и участки с открытым огнем на территории предприятия. OSINTеры установили, что кадры сняли с улицы Санкт-Петербургской: то есть вспышки и дым видели с расстояния 6-6,5 км. Тем временем местные паблики сообщили о работе ППО над Великим Новгородом: об этом написали около 5:35.

Взрывы в РФ — сообщение о событиях в Великом Новгороде 9 марта Фото: Скриншот

Губернатор Новгородской области Александр Дронов написал в Telegram, что над регионом якобы сбили восемь дронов и призвал россиян не подходить к обломкам. Российский чиновник не уточнил, что происходит на заводе "Акрон" и каковы последствия ночной атаки. Между тем Минобороны РФ заявило, что ночью россиян атаковали 163 украинских БпЛА. Почти треть, 54 дрона, сбили над Брянской областью (в начале пути в Великий Новгород), еще четыре — над Смоленском и один — над Тверью (остальные летели в другую сторону).

Украинское командование пока не подтверждало атаку дронов на предприятие РФ, приобщенное к производству взрывчатки.

Взрывы в РФ — детали инцидента в Великом Новгороде

Расстояние до предприятия "Акрон" в РФ, на котором взрывалось в ночь на 9 марта, — около 800 км. Завод расположен в районе с ориентировочными координатами 58.61905, 31.21878 к северу от Великого Новгорода между населенными пунктами Вяжищи и Трубичино. Приблизительная площадь завода по Google maps — около 4,33 кв. км. На портале ПАО "Акрон" указано, что на предприятии работает четыре установки по производству азотной кислоты мощностью по 135 тыс. тонн в год, а в 2022 году появилась установка по производству кальциевой селитры мощностью 100 тыс. т в год.

Взрывы в РФ — какое расстояние до завода "Акрон" в Великом Новгороде Фото: Google Maps

Химзавод "Акрон" уже попадал под удар дронов. Предыдущий инцидент произошел 11 декабря 2025 года. После воздушной атаки остановились пять цехов предприятия, написало росСМИ Astra.

Отметим, в 2026 году дроны Украины не раз атаковали химзаводы РФ, которые изготавливают, с одной стороны, азотные удобрения, а с другой — компоненты для взрывчатки, которой заряжают российские ракеты, бомбы и снаряды. Один из таких ударов состоялся на расстоянии 300 км от Украины. РосСМИ сообщили об атаке на завод "Дорогобуж" в Смоленской области. Местные жители написали в соцсетях о звуках полетов БПЛА и звуках громких взрывов. После этого появились фото со следами взрыва на части предприятия: почернело на складе готовой продукции, железнодорожной эстакаде, в районе производственного цеха.

Напоминаем, 3 марта стало известно об ударе БпЛА по химзаводу в Кирово-Чепецке в РФ на расстоянии 1 700 км от Украины: какой дрон пролетел такую дистанцию.