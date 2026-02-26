Спутник показал уничтоженные цеха с селитрой на химзаводе "Дорогобуж" в РФ: все почернело (фото)

Спутниковые фото показали черное пятно в точке попадания украинских дронов по территории химзавода "Догоробуж" в Смоленской области Российской Федерации. OSINTеры объяснили, что повреждено оборудование для производства аммиачной селитры — компонента взрывчатки, которая затем используется в снарядах ВС РФ. Как выглядят последствия прилета по цехам "Дорогобуж" и какие производственные мощности потеряли россияне?

Для атаки на производство компонентов взрывчатки ВСУ использовали дроны FP-1 с боевой частью от 60 кг, говорится в заметке OSINTеров в Telegram-канале "КиберБорошно". Завод "Дорогобуж" изготавливал 10% аммиачной селитры в РФ в 2024 году. В 2026 году он получил достаточно серьезные повреждения и вряд ли сможет работать с предыдущей мощностью, показывают фото со спутника, которые появились в сети.

OSINTеры опубликовали два фото территории завода "Дорогобуж". На первом изображение — цеха и производственные площадки до удара дронов 25 февраля. Второе фото — кадры после попадания FP-1. Видим черное пятно, покрывшее территорию завода, причем оно закрыло установку по производству аммиачной селитры (сверху посередине) и железнодорожный терминал, которым привозили сырье и вывозили продукцию (в центре).

Взрывы в РФ — черное пятно на заводе "Дорогобуж" после удара 25 февраля Фото: Telegram / КіберБорошно

В заметке "КиберБорошна" объясняется, какие объекты на заводе задел взрыв. Выяснилось, что после попадания произошла цепь взрывов, которые пронеслись по стоянке транспорта, железнодорожному терминалу и по складу продукции. По оценке OSINTерів, ударная волна разрушила установку по производству аммиачной селитры. Вокруг точки попадания разлетелись обломки в радиусе сотни метров, которые повредили окружающие производственные сооружения, говорится в сообщении.

Аналитики указали координаты точки попадания на заводе "Дорогобуж" в ночь на 25 февраля — 54.9478600,33.3679639. Указанные координаты можно отыскать на Google maps и ориентировочно установить площадь черного пятна на территории предприятия, — это почти 86 тыс. кв. м. Самое дальнее расстояние от точки попадания до края черного пятна — около 219 м.

Взрывы в РФ — площадь и координаты поражения на заводе "Дорогобуж", 25 февраля Фото: Google Maps

Взрывы в РФ — детали удара по Дорогобужу

Фокус писал об ударе дронов по заводу "Дорогобуж" в Смоленской области РФ. Утром 25 февраля в российских пабликах опубликовали кадры ночной атаки. На видео с места событий слышно стрельбу, а затем — зарево над неуказанной местностью.

Позже росСМИ Astra установило, что речь идет о предприятии по производству удобрений "Дорогобуж", которое, кроме того, выпускает миллионы тонн аммиачной селитры. Как сообщили местные власти, в результате взрыва на химзаводе, который находится в санкционных списках Украины, погибли четверо россиян и еще около десятка получили ранения. Кроме того, выяснилось, что предприятие уже попадало под удар БПЛА: предыдущая атака на расстоянии 300 км от Украины состоялась в декабре 2025 года.

Украинское командование пока не подтвердило атаку на завод "Дорогобуж" 25 февраля.

Отметим, 24 февраля беспилотники второй раз подряд ударили по перекачивающей подстанции нефтепровода "Дружба" в Татарстане. Под ударом оказалась НПС "Калейкино" возле населенного пункта Альметьевск.

Напоминаем, 23 февраля Генштаб ВСУ сообщил об атаке БпЛА на военные объекты ВС РФ в оккупированном Крыму. Среди прочего, ударили по РК "Бастион", который запускает ракеты "Циркон" по Украине.