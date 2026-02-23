В Крыму ВСУ попали по базе БРК "Бастион", который запускает ракеты "Циркон": где взрывалось, — Генштаб

На территории временно оккупированного Крыма Вооруженные силы Украины атаковали ракетный дивизион Вооруженных сил Российской Федерации, на вооружении которого стоит ракетная система береговой обороны "Бастион", сообщили в Генштабе. Кроме того, взрывалось неподалеку от линии фронта. До каких целей достали средства поражения ВСУ?

В ночь на 23 февраля Украина нанесла удары по четырем военным объектам ВС РФ, говорится в отчете Генштаба ВСУ в Telegram-канале. При этом российское командование заверило, что сбило все украинские дроны над Крымом и умолчало об атаке на временно оккупированной части материковой Украины. Фокус собрал информацию о воздушной атаке ВСУ.

Генштаб ВСУ сообщил о попадании по ракетному дивизиону ВС РФ, вооруженному БРК "Бастион". Командование не рассказало о точке поражения [в 2024 году "Крым. Реалии" писал, что "Бастион" стоял в Казачьей бухте под Севастополем и в селе Резервное — ред.], но доложило, что последствия удара еще уточняются. Другие объекты, атакованные украинцами в ночь на 23 февраля:

склад боеприпасов группировки "Юг" ВС РФ — в селе Нижняя Крынка, Донецкая область;

склад материально-технических средств — в поселке Великая Новоселка;

пункт управления БпЛА — село Покровка, Николаевская область

Взрывы в Крыму и на фронте — детали

Если обозначить пораженные объекты на карте, то видим, что часть — недалеко от линии фронта, а ракетный дивизион — в 300 км от подконтрольной Украине территории.

Взрывы в Крыму и на фронте — попадания ВСУ в ночь на 23 февраля Фото: Google Maps

Минобороны РФ утром 23 февраля трижды отчитывалось об атаках дронов ВСУ, которые заметили, среди прочего, над Крымом, Черным и Азовским морями. В первом ночном отчете — информация о налете 152 БпЛА, из которых Крыму угрожало 16, а Азовскому морю — четыре. Во втором отчете — о пяти дронах над Азовским морем (и одном над Адыгеей), в третьем — 21 над Азовским морем, шесть над Крымом, один над Черным морем (суммарно — еще 34 за час).

Отметим, "Бастион" — береговой ракетный комплекс ВС РФ, который стал на вооружение российской армии в 2009 году, а в Крыму он появился в 2014 году. "Крым. Реалии" сообщило, что известно о стационарных комплексах под Севастополем, а передвижные для ударов могут переводиться по западному берегу Крыма. БРК стреляет гиперзвуковыми "Оникс" и "Циркон".

Ракета "Циркон" — средство поражения, которое в 2026 году фигурирует чуть ли не во время каждого массированного ракетного удара РФ по Украине, свидетельствуют доклады Генштаба ВСУ. Ракета способны долететь за 6 мин до Киева, за 5,5 мин — до Винницы, за 3 мин — до Запорожья.

Напоминаем, 16 февраля Генштаб сообщил о массированном ударе ВС РФ по Украине, в котором, среди прочих, использовали ракеты "Циркон": как с ними справились средства ПВО.