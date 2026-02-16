ВС РФ запустили четыре ракеты "Циркон": как отработала ПВО и какие последствия

В ночь с 15 на 16 февраля Российская Федерация обстреляла Украину шестью ракетами различных типов, среди которых были "Цирконы" и баллистический "Искандер-М", заявили Воздушные силы ВСУ. Кроме того, было полсотни дронов. Средства противовоздушной обороны обезвредили два "Циркона", а ситуация с другими ракетами уточняется. Каким регионам Украины угрожала опасность?

Согласно данным Воздушного командования, ночью 16 февраля удалось сбить суммарно 54 цели ВС РФ из 68, говорится в заметке на странице Facebook. Российская атака началась около 18 часов 15 февраля и на момент публикации отчета (9 часов) — все еще продолжалась, поскольку в небе над Украиной находится несколько вражеских дронов.

В отчете Воздушных сил указано, что россияне запустили четыре ракеты "Циркон", при чем средства ПВО сбили две. Кроме того, точно известно о попадании одной ракеты (тип не указывается), а судьба еще трех целей уточняется.

Как сработала украинская ПВО в ночь на 16 февраля:

крылатые противокорабельные ракеты "Циркон" — сбили две из четырех;

баллистическая ракета "Искандер-М" — запустили одну, информации о сбитии нет;

авиационная ракета Х-31 — запустили одну, информации о сбитии нет;

БпЛА различных типов ("Шахед", "Гербера", "Италмас" и другие) — сбили 52 из 62.

Эффективность сил ПВО по всем средствам поражения ВС РФ по состоянию на 9 ч 16 февраля составляет 79%.

Командование заявило, что от 10 попаданий пострадали объекты в восьми локациях (ударила одна ракета и девять БпЛА).

Обстрел Украины — какие последствия удара РФ 16 февраля

В серии предупреждений Воздушных сил ВСУ, которые появлялись в Telegram с 18 ч 15 февраля до утра 16 февраля, перечисляются населенные пункты, которым угрожали российские средства поражения. В частности, сначала речь шла о баллистике с севера (Брянск, в зоне поражения северные области и Киев). Затем — об угрозе ударов БпЛА для Полтавской области, Запорожья, Миргорода, Сумщины, Харьковщины, Черниговщины, Сумщины. Около 3 часов ночи — скоростная цель летела с юга на север и направлялась от Николаева и Черкасс в Киев.

Представители власти в Киеве и Киевской области утром 16 февраля не информировали о последствиях российских ударов, а сосредоточились на транспортном коллапсе из-за снегопада. Глава Сумской ОВА Олег Григоров рассказал о 18-часовой воздушной тревоге и об атаках дронов и других средств поражения ВС РФ: о сбивании/попадании ракет или "Шахедов" данных нет. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус подтвердил попадание БпЛА "Герань" в дом в Снивской громаде, а еще один сбитый беспилотник упал, но не сдетонировал. Главы других регионов не писали о возможных попаданиях российского средства поражения, только в Николаеве написали об атаке "Молнии" ВС РФ.

Фокус писал о ракетах "Циркон", использование которых активизировались зимой 2026 года. "Циркон" — это гиперзвуковая крылатая противокорабельная ракета, которая запускается, как и "Калибры", с кораблей в Черном море. Скорость средства поражения — 5,5 Махов, а дальность — до 1000 км, то есть она может достать на западе до Хмельницкой области (включительно) и остальные регионы (до северных и восточных границ).

Отметим, в январе военный эксперт объяснил, зачем ВС РФ бьет ракетами "Циркон" по Украине. В ночь на 20 января россияне применили указанный тип ракет, а также другие, для атаки на энергетические объекты в Киеве и для истощения украинской ПВО.

Напоминаем, 20 января Воздушные силы сообщили об ударе "Цирконов" ВС РФ: до какой области в центре Украины достали российские ракеты.