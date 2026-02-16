ЗС РФ запустили чотири ракети "Циркон": як відпрацювала ППО та які наслідки

В ніч з 15 на 16 лютого Російська Федерація обстріляла Україну шістьма ракетами різних типів, серед яких були "Циркони" та балістичний "Искандер-М", заявили Повітряні сили ЗСУ. Крім того, було пів сотні дронів. Засоби протиповітряної оборони знешкодили два "Циркона", а ситуація з іншими ракетами уточнюється. Яким регіонам України загрожувала небезпека?

Згідно з даними Повітряного командування, вночі 16 лютого вдалось збити сумарно 54 цілей ЗС РФ зі 68, ідеться у дописі на сторінці Facebook. Російська атака почалась близько 18 год 15 лютого і на момент публікації звіту (9 год) — все ще тривала, оскільки в небі над Україною перебуває кілька ворожих дронів.

У звіті Повітряних сил вказано, що росіяни запустили чотири ракети "Циркон", при чому засоби ППО збили дві. Крім того, точно відомо про влучання однієї ракети (тип не вказується), а долю ще трьох цілей уточнюють.

Як спрацювала українська ППО в ніч на 16 лютого:

крилаті протикорабельні ракети "Циркон" — збили дві з чотирьох;

балістична ракета "Искандер-М" — запустили одну, інформації про збиття немає;

авіаційна ракета Х-31 — запустили одну, інформації про збиття немає;

БпЛА різни типів ("Шахед", "Гербера", "Італмас" та інші) — збили 52 з 62.

Ефективність сил ППО по усіх засобах ураження ЗС РФ станом на 9 год 16 лютого складає 79%.

Командування заявило, що від 10 влучань постраждали об'єкти у восьми локаціях (вдарила одна ракета та дев'ять БпЛА).

Обстріл України — які наслідки удару РФ 16 лютого

У серії попереджень Повітряних сил ЗСУ, які з'являлись у Telegram з 18 год 15 лютого до ранку 16 лютого, перелічуються населені пункти, яким загрожували російські засоби ураження. Зокрема, спершу ішлося про балістику з півночі (Брянськ, у зоні ураження північні області та Київ). Потім — про загрозу ударів БпЛА для Полтавської області, Запоріжжя, Миргороду, Сумщини, Харківщини, Чернігівщини, Сумщини. Близько 3 год ночі — швидкісну ціль летіла з півдня на північ і прямувала від Миколаєва та Черкас до Києва.

Представники влади у Києві та Київській області зранку 16 лютого не інформували про наслідки російських ударів, а зосередились на транспортному колапсі через снігопад. Глава Сумської ОВА Олег Григоров розповів про 18-годинну повітряну тривогу та про атаки дронів та інших засобів ураження ЗС РФ: про збиття/влучання ракет чи "Шахедів" даних немає. Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив влучання БпЛА "Герань" в будинок у Снівській громаді, а ще один уданий безпілотник упав, але не здетонував. Глави інших регіонів не писали про можливі влучання російський засіб ураження, лише у Миколаєві написали про атаку "Молнии" ЗС РФ.

У Кропивницькому близько 3 год 16 лютого чули вибух, заявили джерела "Суспільного". При цьому військова адміністрація зранку не писала ні про роботу ППО, ні про влучання.

Тим часом у Telegram-каналі "Укренерго" повідомили про знеструмлення внаслідок російських ударів по енергетиці. Ішлося про проблеми в чотирьох областях — Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській.

Фокус писав про ракети "Циркон", використання яких активізувались взимку 2026 року. "Циркон" — це гіперзвукова крилата протикорабельна ракета, яка запускається, як і "Калібри", з кораблів у Чорному морі. Швидкість засобу ураження — 5,5 Махів, а дальність — до 1000 км, тобто вона може дістати на заході до Хмельницької області (включно) та решту регіонів (до північних та східних кордонів).

Зазначимо, у січні воєнний експерт пояснив, навіщо ЗС РФ б'є ракетами "Циркон" по Україні. В ніч на 20 січня росіяни застосували вказаний тип ракет, а також інші, для атаки на енергетичні об'єкти у Києві та для виснажування української ППО.

Нагадуємо, 20 січня Повітряні сили повідомили про удар "Цирконів" ЗС РФ: до якої області у центрі України дістали російські ракети.