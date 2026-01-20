Вдарили "Цирконом" по Вінниці та застосували "свіжі" Х-101: експерти розкрили особливості атаки РФ

У ніч на 20 січня Росія провела комбіновану далекобійну атаку по Україні, застосувавши гіперзвукові, балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники. Загалом, за даними командування Повітряних сил, було випущено 34 ракети різних типів та 339 БПЛА, з яких близько 250 — "Шахеди".

Як повідомляє Defence Express з власних джерел, серед застосованих ракет вперше фігурувала нова ерзац-балістична РМ-48У, а також свіжі крилаті ракети Х-101, вироблені лише 19 днів тому. Інформація про застосування ОТРК "Іскандер-І" наразі не підтверджується.

За даними командування Повітряних сил, із 18 балістичних ракет, запущених з ОТРК "Іскандер-М" та ЗРК С-300/400, вдалося збити або подавити 14, з 15 крилатих Х-101 — 13, а також 315 із 339 дронів.

Як пишуть аналітики, РМ-48У — це модифікована ракета-мішень від ЗРК С-300 та С-400, виготовлена на базі старих ракет 5В55 або 48Н6, термін служби яких завершився. І в ніч на 20 січня росіяни вперше використали її для реального удару по наземній цілі. Крім того, Defence Express отримав фотографії уламків РМ-48У.

Відео дня

Рештки РМ-48У Фото: Defence Express

Наразі уточнюється, чи мала ракета бойову частину, але не виключено, що в майбутньому на ці ракети можуть повернути штатні боєголовки. Для порівняння: 5В55 має бойову частину вагою 133 кг, 48Н6 — від 143 до 180 кг, а максимальна дальність 48Н6ДМ — понад 200 км без точного наведення.

Також вперше за тривалий час Росія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" із Криму, орієнтуючи її на Вінницю. Можливо, саме цей пуск деякі моніторингові канали сприйняли як нову балістичну ракету підвищеної дальності "Іскандер-І". У російських джерелах така назва не зустрічається, хоча ведеться розробка "Іскандер-1000", серійне виробництво якого поки не підтверджене.

Ще однією особливістю атаки стало застосування надсвіжих крилатих Х-101. За інформацією Defence Express, серійні номери однієї із збитих ракет вказують на її виробництво у першому кварталі 2026 року, тобто не більше ніж 19 днів тому, і вона могла бути встановлена на літак безпосередньо після випуску з заводу.

Що відомо про атаку ЗС РФ по Україні у ніч на 20 січня

Нагадаємо, що в ніч на 20 січня російські окупаційні війська завдали удару по Києву за допомогою балістичних ракет та безпілотників, через що на лівому березі столиці майже повністю припинилося електропостачання.

Як повідомив мер міста, внаслідок атаки по енергетичних об’єктах без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхівок.

У цей же час російські окупанти нанесли удар балістичними ракетами по Вінницькій області та уразили об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, атаки РФ зачепили й інші українські міста, зокрема Рівне, Одесу та Дніпро.