Ударили "Цирконом" по Виннице и применили "свежие" Х-101: эксперты раскрыли особенности атаки РФ

В ночь на 20 января Россия провела комбинированную дальнобойную атаку по Украине, применив гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Всего, по данным командования Воздушных сил, было выпущено 34 ракеты различных типов и 339 БПЛА, из которых около 250 — "Шахеды".

Как сообщает Defence Express из собственных источников, среди примененных ракет впервые фигурировала новая эрзац-баллистическая РМ-48У, а также свежие крылатые ракеты Х-101, произведенные всего 19 дней назад. Информация о применении ОТРК "Искандер-И" пока не подтверждается.

По данным командования Воздушных сил, из 18 баллистических ракет, запущенных из ОТРК "Искандер-М" и ЗРК С-300/400, удалось сбить или подавить 14, из 15 крылатых Х-101 — 13, а также 315 из 339 дронов.

Как пишут аналитики, РМ-48У — это модифицированная ракета-мишень от ЗРК С-300 и С-400, изготовленная на базе старых ракет 5В55 или 48Н6, срок службы которых завершился. И в ночь на 20 января россияне впервые использовали ее для реального удара по наземной цели. Кроме того, Defence Express получил фотографии обломков РМ-48У.

Решетки РМ-48У Фото: Defence Express

Сейчас уточняется, имела ли ракета боевую часть, но не исключено, что в будущем на эти ракеты могут вернуть штатные боеголовки. Для сравнения: 5В55 имеет боевую часть весом 133 кг, 48Н6 — от 143 до 180 кг, а максимальная дальность 48Н6ДМ — более 200 км без точного наведения.

Также впервые за долгое время Россия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" из Крыма, ориентируя ее на Винницу. Возможно, именно этот пуск некоторые мониторинговые каналы восприняли как новую баллистическую ракету повышенной дальности "Искандер-И". В российских источниках такое название не встречается, хотя ведется разработка "Искандер-1000", серийное производство которого пока не подтверждено.

Еще одной особенностью атаки стало применение сверхсвежих крылатых Х-101. По информации Defence Express, серийные номера одной из сбитых ракет указывают на ее производство в первом квартале 2026 года, то есть не более 19 дней назад, и она могла быть установлена на самолет непосредственно после выпуска с завода.

Что известно об атаке ВС РФ по Украине в ночь на 20 января

Напомним, что в ночь на 20 января российские оккупационные войска нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет и беспилотников, из-за чего на левом берегу столицы почти полностью прекратилось электроснабжение.

Как сообщил мэр города, в результате атаки по энергетическим объектам без теплоснабжения остались 5 635 многоэтажек.

В это же время российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Винницкой области и поразили объект критической инфраструктуры. Кроме того, атаки РФ задели и другие украинские города, в частности Ровно, Одессу и Днепр.