РФ ударила по Киеву баллистикой и дронами: левый берег остался без света и воды (видео)

В ночь на 20 января российские оккупационные войска нанесли удар баллистикой и дронами по Киеву, в результате чего на левом берегу столицы произошел почти полный блэкаут.

Также в домах левого берега Киева начались проблемы с водоснабжением, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания", — написал Кличко.

Он уточнил, что в Днепровском районе столицы зафиксировано попадание в нежилые здания.

"Также есть сообщения о падении БпЛА на открытой территории. Там горят машины", — отметил Кличко.

То, что больше всего от ночного российского удара пострадал именно Днепровский район подтвердил и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В Днепровском районе повреждена нежилая застройка. На другой локации горят автомобили...В Днепровском районе пожар на территории складских помещений", — писал Ткаченко.

Відео дня

В то же время местные телеграмм-каналы обнародовали видео, на которых видно, как на Русановке в Киеве горят авто.

О первых мощных взрывах в Киеве этой ночью коресонденты Фокуса сообщили около двух часов ночи.

Впоследствии в столице раздавались все новые и новые серии взрывов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на столицу, кроме дронов, летит баллистика.

На момент публикации материала было известно только об одном пострадавшем в Днепровском районе в результате российской комбинированной атаки.

Напомним, 19 января Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит массированный ракетный удар по Украине.

Фокус также писал о том, что из-за блэкаута в Киеве в столице развернули 41 мобильную кухню.