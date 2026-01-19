Блэкаут в Киеве: в столице развернули 41 мобильную кухню, подробности

В Киеве, энергоинфраструктура которого находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, разворачивают не только "пункти незламності", но и мобильные кухни, чтобы обеспечить людей горячей едой.

Сейчас в столице работает уже 41 мобильная кухня, еще 40 – в резерве и могут быть задействованы в случае необходимости, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Готовим решение о дополнительном финансировании из резервного фонда Государственного бюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в том числе в столице", – написала глава правительства в соцсетях.

Она также добавила, что под отдельным контроле властей – социальные учреждения, в частности центры для внутренне перемещенных лиц, детские дома семейного типа и заведения постоянного проживания.

"Все они должны быть с электроэнергией, горючим для генераторов и горячим питанием", – заявила Свириденко.

Відео дня

Ранее председатель "Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Станислав Игнатьев заявил, что украинская энергосистема после российских обстрелов столкнулась с серьезными проблемами. Из-за этого отключения электроэнергии в Киеве будут продолжаться 16-20 часов в сутки.

"Это самый большой дефицит электроэнергии, который наблюдается в нашей энергосистеме с начала полномасштабного вторжения, и вообще за всю историю объединенной украинской энергосистемы с 1991 года", — рассказал Игнатьев, добавив, что дефицит больше того количества электроэнергии, которое генерировала Запорожская АЭС.

Напомним, в Киеве подвал дома залило горячей водой, и жители несколько дней ждут аварийно-ремонтную бригаду.