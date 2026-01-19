Киев будет иметь 4-6 часов без света: эксперт о худшей ситуации в энергосистеме в истории

Украинская энергосистема после российских обстрелов столкнулась с серьезными проблемами. Из-за этого отключения электроэнергии в Киеве будут продолжаться 16-20 часов в сутки.

По состоянию на утро дефицит электроэнергии составляет 6,8 мегаватта. Об этом рассказал председатель "Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Станислав Игнатьев в эфире "Киев 24".

"Это самый большой дефицит электроэнергии, который наблюдается в нашей энергосистеме с начала полномасштабного вторжения, и вообще за всю историю объединенной украинской энергосистемы с 1991 года", — рассказал Игнатьев, добавив, что дефицит больше того количества электроэнергии, которое генерировала Запорожская АЭС.

Из-за такого дефицита в Киеве вводятся 4,5-5 очередей отключений одновременно. Из-за этого в столице будут отключения до 16-20 часов, тогда как стабильное электроснабжение в городе будет лишь 4-6 часов.

Відео дня

Он пояснил, что целью ударов россиян стали распределительные мощности украинской энергосистемы, которые невозможно закрыть антидронными сетками.

В то же время, по словам Игнатьева, "Энергоатом" имеет достаточные возможности для ремонта. Также из-за обстрелов была сокращена атомная энергогенерация, впрочем, такой период длился всего около двух дней.

Как влияет температура на энергосистему?

Эксперт пояснил, что морозы негативно влияют на энергетическую систему Украины. Так, снижение на один градус означает, что потребление растет на 200 мегаватт/час, что примерно равно 1/5 мощностей одного атомного энергоблока.

На этой неделе в Украине в дальнейшем будет достаточно низкая температура, из-за чего ситуация в энергетике не будет улучшаться.

Ранее о режиме 4,5-5 очередей отключений электроэнергии в сутки, что предусматривает вероятное отсутствие света более 16 часов, рассказывал и генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, с потеплением потребление должно уменьшиться, что улучшит ситуацию в энергетике.

Напомним, 18 января были опубликованы графики почасовых отключений для регионов Украины на 19 января. Согласно им, потребители из определенных подгрупп будут сидеть без света более 14 часов в течение следующих суток.