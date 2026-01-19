Без света более 16 часов: Украина переходит к режиму 4,5-5 очередей отключений, — гендиректор Yasno

С понедельника Украина начнет жить в условиях 4,5-5 очередей отключений электроэнергии в сутки, что предполагает вероятное отсутствие света более 16 часов.

График вероятных отключений уже неактуален, заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей", — написал Коваленко.

Он пояснил, что максимальные интервалы 7 часов без света и 3,5 часа со светом уже неактуальны, поскольку ограничения в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов.

"И это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры — понимание, когда свет должен появиться", — отметил Коваленко.

По его словам, Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений: ориентировочно 3 часа со светом и 10 часов без него, хотя ситуация отличается от района к району. В то же время Днепр и область живут по графику.

Коваленко подчеркнул, что сейчас трудно сказать, станет ли лучше.

"Нам точно нужно пережить эти сильные морозы — с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор — обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно", — подчеркнул Коваленко.

