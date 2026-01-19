Без світла понад 16 годин: Україна переходить до режиму 4,5-5 черг відключень, — гендиректор Yasno

З понеділка Україна почне жити в умовах 4,5-5 черг відключень електроенергії на добу, що передбачає ймовірну відсутність світла понад 16 годин.

Графік імовірних відключень вже неактуальний, заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг", — написав Коваленко.

Він пояснив, що максимальні інтервали 7 годин без світла та 3,5 години зі світлом вже неактуальні, оскільки обмеження у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин.

"І це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири — розуміння, коли світло має з’явитися", — зазначив Коваленко.

За його словами, Київ наразі живе в режимі екстрених відключень: орієнтовно 3 години зі світлом та 10 годин без нього, хоча ситуація різниться від району до району. Водночас Дніпро і область живуть за графіком.

Коваленко підкреслив, що наразі важко сказати, чи стане краще.

"Нам точно потрібно пережити ці сильні морози — з потеплінням споживання має зменшитися. Втім, ключовий фактор — обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо", — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, з 16 січня у Києві обмежили використання зовнішнього освітлення: підсвітку вивісок, не використовують архітектурно-декоративне освітлення та вмикають менше ліхтарів. Все це робиться для економії дефіцитної електроенергії.

Фокус також оприлюднив графіки відключення світла на 19 січня.