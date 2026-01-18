Графіки відключення на 19 січня: де буде відсутнє світло понад пів доби (фото)

ДТЕК і низка обленерго оприлюднили нові графіки погодинних відключень для регіонів України на 19 січня. Побутові споживачі з певних підгруп сидітимуть без світла понад 14 годин протягом наступної доби.

У ДТЕК вказують, що в Києві досі діють екстренні графіки через наслідки атак РФ. В столиці триває нерівномірне підключення абонентів з тривалістю від 3 до 4 годин зі світлом і від 10 і більше без електрозабезпечення.

"Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень на Київщині не діють.Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж", — кажуть енергетики, коментуючи ситуацію в області.

На момент публікації матеріалу ДТЕК не публікував графіки. Фокус нагадує, що нині діють аварійні відключення світла для столиці та Київської області.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області

В Дніпропетровській області також будуть застосовуватися графіки погодинних відключень. Енергетики нагадують, що наразі тривалість відключень буде складати від 14 до 15,5 годин протягом наступної доби.

Графіки відключень для Дніпропетровщини на 19 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Одеській області

В Одеській області також будуть застосовано графіки стабілізаційних відключень. Енергетики підкреслюють, що тривалість відключення для різних черг коливатиметься від 14 до 16 годин на добу.

Графіки відключень для Одещини на 19 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в інших регіонах

У Полтавській області також буде застосовано графіки погодинних відключень на 19 січня. Місцеві енергетики повідомляють, що тривалість відсутності світла в черзі складатиме від 14 до 16,5 годин на наступну добу.

Графіки відключень в Полтавській області 19 січня Фото: Суспільне

У Кіровоградській області енергетики повідомили, що також будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Середня тривалість відключення складатиме до 16 годин на наступну добу.

Графіки відключень в Кіровоградській області 19 січня Фото: Суспільне

У Львівській області енергетики ввели графіки стабілізаційних відключень світла. Наразі прогнозується відсутність світла тривалістю від 13 до 14 годин на наступну добу.

Графіки відключень в Львівській області 19 січня

