Графики отключения на 19 января: где будет отсутствовать свет более полусуток (фото)

ДТЭК и ряд облэнерго обнародовали новые графики почасовых отключений для регионов Украины на 19 января. Бытовые потребители из определенных подгрупп будут сидеть без света более 14 часов в течение следующих суток.

В ДТЭК указывают, что в Киеве до сих пор действуют экстренные графики из-за последствий атак РФ. В столице продолжается неравномерное подключение абонентов с продолжительностью от 3 до 4 часов со светом и от 10 и более без электрообеспечения.

"Из-за ситуации в энергосистеме графики отключений на Киевщине не действуют. Ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей", — говорят энергетики, комментируя ситуацию в области.

На момент публикации материала ДТЭК не публиковал графики. Фокус напоминает, что сейчас действуют аварийные отключения света для столицы и Киевской области.

Графики отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области также будут применяться графики почасовых отключений. Энергетики напоминают, что сейчас продолжительность отключений будет составлять от 14 до 15,5 часов в течение следующих суток.

Графики отключений света для Днепропетровской области на 19 января Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области

В Одесской области также будут применены графики стабилизационных отключений. Энергетики подчеркивают, что продолжительность отключения для разных очередей будет колебаться от 14 до 16 часов в сутки.

Графики отключений света для Одесской области на 19 января Фото: ДТЭК

Графики отключений света в других регионах

В Полтавской области также будут применены графики почасовых отключений на 19 января. Местные энергетики сообщают, что продолжительность отсутствия света в очереди будет составлять от 14 до 16,5 часов на следующие сутки.

Графики отключений света в Полтавской области 19 января Фото: Суспільне

В Кировоградской области энергетики сообщили, что также будут применять графики почасовых отключений. Средняя продолжительность отключения будет составлять до 16 часов в следующие сутки.

Графики отключений света в Кировоградской области 19 января Фото: Суспільне

Во Львовской области энергетики ввели графики стабилизационных отключений света. Сейчас прогнозируется отсутствие света продолжительностью от 13 до 14 часов на следующие сутки.

Графики отключений света во Львовской области 19 января

