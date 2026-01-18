Графики отключения на 19 января: где будет отсутствовать свет более полусуток (фото)
ДТЭК и ряд облэнерго обнародовали новые графики почасовых отключений для регионов Украины на 19 января. Бытовые потребители из определенных подгрупп будут сидеть без света более 14 часов в течение следующих суток.
В ДТЭК указывают, что в Киеве до сих пор действуют экстренные графики из-за последствий атак РФ. В столице продолжается неравномерное подключение абонентов с продолжительностью от 3 до 4 часов со светом и от 10 и более без электрообеспечения.
"Из-за ситуации в энергосистеме графики отключений на Киевщине не действуют. Ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей", — говорят энергетики, комментируя ситуацию в области.
На момент публикации материала ДТЭК не публиковал графики. Фокус напоминает, что сейчас действуют аварийные отключения света для столицы и Киевской области.
Графики отключения света в Днепропетровской области
В Днепропетровской области также будут применяться графики почасовых отключений. Энергетики напоминают, что сейчас продолжительность отключений будет составлять от 14 до 15,5 часов в течение следующих суток.
Графики отключения света в Одесской области
В Одесской области также будут применены графики стабилизационных отключений. Энергетики подчеркивают, что продолжительность отключения для разных очередей будет колебаться от 14 до 16 часов в сутки.
Графики отключений света в других регионах
В Полтавской области также будут применены графики почасовых отключений на 19 января. Местные энергетики сообщают, что продолжительность отсутствия света в очереди будет составлять от 14 до 16,5 часов на следующие сутки.
В Кировоградской области энергетики сообщили, что также будут применять графики почасовых отключений. Средняя продолжительность отключения будет составлять до 16 часов в следующие сутки.
Во Львовской области энергетики ввели графики стабилизационных отключений света. Сейчас прогнозируется отсутствие света продолжительностью от 13 до 14 часов на следующие сутки.
