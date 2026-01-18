В Сумах введены графики водоснабжения из-за последствий атак РФ, — городской совет (фото)

В городе Сумы были введены графики водоснабжения для жителей города из-за последствий атак РФ на энергетические объекты города. В городском совете добавили, что продолжают преодолевать последствия ударов россиян по критической инфраструктуре.

Там добавляют, что по состоянию на 16:45 объекты водоканала переведены на аварийно-резервное питание. Об этом говорится в сообщении городского совета в соцсетях.

"Вода в дома горожан будет подаваться по графику с пониженным давлением сегодня с 17:00 до 22:00", — сообщает городская власть.

В Сумах введены графики подачи воды из-за последствий российских обстрелов Фото: Сумской городской совет

В Сумском горсовете указывают, что если ситуацию с энергопитанием не удастся стабилизировать, то завтра подача воды будет происходить с 05:00 до 10:00.

"Подача воды в обычном режиме будет обеспечена после восстановления энергоснабжения", — резюмируют в городском совете города.

Ранее Фокус сообщал о том, что жители столичного ЖК грелись танцами во время блэкаута. Жители жилого комплекса "Республика", который расположен в одном из спальных районов Киева, устроили шумную вечеринку во время частичного блэкаута в столице.

Відео дня

Впоследствии стало известно о последствиях возможных ударов РФ по АЭС и влияние на графики отключений. Народный депутат Виктория Войцицкая говорит, что сейчас энергетическая стабильность Украины напрямую от работы трех АЭС — Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой.