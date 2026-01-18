Угроза ударов РФ по подстанциям АЭС: в Раде рассказали о вероятности такого сценария (видео)

Народный депутат Виктория Войцицкая говорит, что сейчас энергетическая стабильность Украины напрямую от работы трех АЭС — Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой. Она добавляет, что вывод их из строя приведет к "определенным проблемам".

Секретарь Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности добавляет, что одновременно не верит в такой сценарий и считает его "маловероятным". Об этом она рассказала в эфире телеканала КИЕВ24.

"Если одновременно будут выведены все три АЭС из нашей энергосети, если будут попадания, я в это, правда, не верю, потому что это маловероятно. Вот тогда где-то могут быть определенные проблемы", — подчеркивает Войцицкая.

По ее мнению, именно партнеры Украины помогли сформировать "стратегический запас оборудования". Это означает, что в случае если одна или две атомные станции окажутся на грани остановки работы, то работу объектов удастся быстро восстановить.

"Благодаря помощи нашим партнерам был сформирован стратегический запас оборудования. Даже если одна или две АЭС будут отключены от электросети, то вернуть их можно будет значительно быстрее, чем предыдущие годы", — отмечает Войцицкая.

Ранее Фокус рассказывал о том, что РФ может атаковать подстанции АЭС. Таким образом россияне хотят отключить энергоблоки атомных электростанций от энергосистемы Украины и оставить гражданских без отопления и света.

Впоследствии глава МИД Украины Сибига предупредил о катастрофических последствиях замысла россиян. Он считает, что западные союзники вместе с МАГАТЭ должны вынести четкие предупреждения Москве, заставив ее отказаться от планов атаковать подстанции АЭС.