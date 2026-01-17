Россия готовит удары по подстанциям АЭС: Сибига предупреждает о катастрофических последствиях

Западные союзники вместе с МАГАТЭ должны вынести четкие предупреждения Москве, заставив ее отказаться от планов атаковать подстанции АЭС, уверен министр иностранных дел Украины.

Россия не знает границ в своей геноцидной цели лишить украинцев электроэнергии в условиях суровой морозной зимы. Соответствующее сообщение в своем микроблоге Х обнародовал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В частности, профильный министр прокомментировал предупреждение Главного управления разведки МОУ по поводу того, что ВС РФ готовят удары по подстанциям АЭС, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и заставить Киев подписать капитуляционное мирное соглашение.

По словам Сибиги, Киев делится соответствующей информацией со своими союзниками и предупреждает о катастрофических последствиях, к которым могут привести российские удары по подстанциям АЭС. Министр уверен, что ведущие западные страны вместе с МАГАТЭ должны вынести четкие предупреждения Москве, заставив ее отказаться от этих планов.

"Пришло время, чтобы мир, включая МАГАТЭ и ведущие мировые державы, которые ценят ядерную безопасность, высказались и вынесли четкие предупреждения Москве, заставив ее отказаться от таких безрассудных планов", — говорится в заметке Сибиги.

ВС РФ готовят удары по подстанциям АЭС — что известно

17 января Главное управление разведки обнародовало сообщение, в котором предупредило, что Россия готовит удары по подстанциям АЭС. Цель такой атаки — оставить украинцев без света и тепла во время зимы, заставив Киев подписать капитуляционное мирное соглашение.

О том, что ВС РФ готовят удары по подстанциям АЭС, также сообщил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, каждая подобная атака в условиях суровой зимы ослабляет и обесценивает усилия США для окончания полномасштабной зимы.

Предупреждение ГУР об ударах по подстанциям АЭС также прокомментировала нардеп Марьяна Безуглая, которая начала пугать украинцев тотальным блэкаутом. По мнению парламентария, если Россия повредит высоковольтные подстанции и линии передач — станет невозможным передавать электроэнергию в общую энергосистему. Украинские АЭС будут вынуждены снижать мощность или полностью останавливать отдельные энергоблоки.