ГУР предупреждает, что РФ может атаковать подстанции АЭС: Безуглая пугает тотальным блэкаутом

Нардеп утверждает, что если из-за повреждения высоковольтных подстанций и линий электропередач станет невозможно передавать электроэнергию в общую энергосистему — АЭС будут вынуждены снижать мощность или полностью останавливать отдельные энергоблоки.

Украина столкнется с очень серьезными последствиями, если Россия нанесет удары по подстанциям украинских АЭС. Соответствующее сообщение в своем Telegram-канале обнародовала народный депутат Марьяна Безуглая.

В частности, парламентарий прокомментировала недавнее предупреждение Главного управления разведки МОУ и президента Владимира Зеленского о том, что Россия готовит атаки на подстанции украинских АЭС, чтобы уничтожить генерацию электроэнергии на атомных объектах и заставить Украину подписать неприемлемое капитуляционное мирное соглашение.

Безуглая утверждает, что если россияне пойдут на такие удары — последствия могут быть крайне серьезными.

Відео дня

"Речь идет о почти тотальном блэкауте страны. Украинские АЭС производят более половины всей электроэнергии, но они не могут работать "вхолостую". Если из-за поражения высоковольтных подстанций и линий передачи станет невозможно выдавать электроэнергию в энергосистему, в АЭС будут вынуждены снижать мощность или полностью останавливать отдельные энергоблоки", — отмечает народный депутат в своем Telegram-канале.

По словам Безуглой, подобная угроза "дамокловым мечом" нависает над энергосистемой Украины с начала полномасштабного вторжения. Отдельно нардеп напоминает, что Россия уже наносила похожие удары, "прощупывая" подобный сценарий с масштабным блэкаутом.

"Однако пока не решалась на скоординированную и полномасштабную атаку именно по подстанциям, связанным с работой АЭС, учитывая высокие технические, политические и международные риски", — резюмировала Безуглая, комментируя предупреждение ГУР и Владимира Зеленского.

На момент публикации материала заявление Безуглой не комментировали в Минэнерго и "Энергоатоме".

Фото: Скриншот

Напомним, что 16 января Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня рядом с ЗАЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время украинские специалисты начнут ремонтные работы вблизи оккупированного ядерного объекта.

Также Фокус публиковал графики отключений света на 17 января и рассказывал, у кого в субботу не будет электроэнергии по 15 часов.