Украина и Россия согласились на локальное прекращение огня рядом с ЗАЭС, — МАГАТЭ

МАГАТЭ договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле Запорожской атомной электростанции, что позволит начать ремонт последней резервной линии электропередач.

Технические специалисты Украины уже в ближайшие дни начнут ремонтные работы, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Ожидается, что техники оператора электросети Украины начнут ремонтные работы на линии 330 кВ — поврежденной и отключенной в результате военной активности 2 января — в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате отключения энерголинии крупнейшая АЭС Европы сейчас зависит от единственной действующей магистральной линии электропередачи 750 кВ.

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которое мы добились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", — подчеркнул Гросси.

Напомним, 15 января представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что РФ превратила ЗАЭС в военный полигон.

В ноябре МАГАТЭ призвало Украину и Россию к сотрудничеству из-за того, что ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае мира.