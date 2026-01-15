"Стоят возле ядерных реакторов": РФ превратила ЗАЭС в военный полигон (видео)

Российские оккупационные войска превратили территорию Запорожской атомной электростанции в место дислокации своей военной техники и учебный полигон для пилотов БПЛА.

Техника оккупантов стоит непосредственно возле ядерных реакторов, отметил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, который и обнародовал видео с временно оккупированной ЗАЭС.

"Это — видео Запорожской АЭС с БпЛА-разведчика. Видео очень и очень свеженькое. На нем видно, как российская военная техника стоит прямо возле ядерных реакторов", — написал Волошин.

Он уточнил, что такие действия россиян являются нарушением норм международного гуманитарного права, которое запрещает использовать АЭС, как военные объекты.

"Зная, что мы не будем наносить огневые удары по атомной станции, россияне прячут здесь свою военную технику. Они используют территорию и объекты ЗАЭС, как учебный полигон для своих операторов БпЛА", — отметил Волошин.

Відео дня

Представитель Сил обороны юга подчеркнул, что также есть данные о том, что с территории Запорожской АЭС несколько раз осуществлялись удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Запорожью.

"Как думаете, видят ли это эксперты МАГАТЭ, миссия которых есть на станции?", — подчеркнул Волошин.

Напомним, в ноябре МАГАТЭ призвало Украину и Россию к сотрудничеству из-за того, что ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае мира.

Фокус также писал о том, почему ЗАЭС будет иметь решающее значение и является "камнем преткновения" в мирных переговорах.