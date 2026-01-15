"Стоять біля ядерних реакторів": РФ перетворила ЗАЕС на військовий полігон (відео)

Російські окупаційні війська перетворили територію Запорізької атомної електростанції на місце дислокації своєї військової техніки та навчальний полігон для пілотів БПЛА.

Техніка окупантів стоїть безпосередньо біля ядерних реакторів, зазначив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, який й оприлюднив відео з тимчасово окупованої ЗАЕС.

"Це — відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів", — написав Волошин.

Він уточнив, що такі дії росіян є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке забороняє використовувати АЕС, як військові обʼєкти.

"Знаючи, що ми не будемо завдавати вогневих ударів по атомній станції, росіяни ховають тут свою військову техніку. Вони використовують територію і обʼєкти ЗАЕС, як навчальний полігон для своїх операторів БпЛА", — зазначив Волошин.

Речник Сил оборони півдня підкреслив, що також є дані про те, що з території Запорізької АЕС декілька разів здійснювались удари реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Запоріжжю.

"Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції?", — наголосив Волошин.

Нагадаємо, у листопаді МАГАТЕ закликало Україну та Росію до співпраці через те, що ЗАЕС потребуватиме "особливого статусу" в разі миру.

Фокус також писав про те, чому ЗАЕС матиме вирішальне значення та є "каменем спотикання" в мирних переговорах.