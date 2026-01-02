Матиме вирішальне значення: в NYT пояснили, чому ЗАЕС є "каменем спотикання" в переговорах

Повернення контролю над Запорізькою атомною електростанцією може мати вирішальне значення для відновлення енергетичної незалежності України після війни. Проте це питання лишається "каменем спотикання" у мирних переговорах.

Про значення ЗАЕС у мирному плані та відновлення України після завершення війни пише 2 січня The New York Times. І російська, і українська сторона розглядають цей об'єкт як життєво важливий енергетичний актив, оскільки її потужність у шість гігаватів може забезпечити електроенергією країни середнього розміру, такі як Португалія.

Також зацікавленість у ЗАЕС проявляє Вашингтон. Під час перемовин США висловлювали бажання експлуатувати завод спільно з Росією та Україною, проте Київ виступає проти співпраці з росіянами.

Росіяни своєю чергою заявляє, що не відмовиться від контролю над окупованою станцією, а також планує перезапустити реактори та налагодити подачу електроенергії у свою енергосистему. За словами енергетичних експертів, росіяни можуть використати ЗАЕС для живлення тимчасово окупованих частин сходу та півдня України. Звіт Greenpeace минулого року свідчив, що РФ будує на півдні окупованих територій лінії електропередач для підключення станції до власної системи.

Журналіст нагадав, що станція перебуває в окупації РФ з перших днів повномасштабного вторгнення, і всі шість реакторів зупинені, оскільки під час бойових дій виробляти електроенергію занадто небезпечно.

За словами автора статті, для України повернення контролю над ЗАЕС є питанням не лише скасуванням незаконного захоплення, а й відновлення енергетичної незалежності після завершення війни, бо до повномасштабного вторгнення станція забезпечувала близько чверті потреб країни в електроенергії. Така потужність буде життєво необхідна для відбудови.

Під час переговорів щодо угоди про корисні копалини українська сторона повідомляла американським колегам, що перероблення вимагатиме величезної потужності та буде можливим лише за умови повернення Україні ЗАЕС, пише журналіст.

Автор додав, що також атомна електростанція могла б постачати електроенергію до центрів обробки даних, які згадуються у розробленому США та Україною мирному плані як частина післявоєнного відновлення.

ЗАЕС в мирному плані: деталі

26 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що обговорює зі США спільне управління Запорізькою АЕС без участі України.

Під час обговорення мирного плану у Мар-а-Лаго 28 грудня президент США Дональд Трамп висловив свою позицію щодо станції, окупованої РФ: за його словами, Україна та Росія нібито вже готові "почати експлуатацію" і можливий "запуск ЗАЕС". Своєю чергою президент України Володимир Зеленський під час оприлюднення 20-пунктного мирного плану зазначав, що щодо цього питання сторони не дійшли згоди: Україна пропонує контролювати станцію 50 на 50 зі США, а Вашингтон — поділити керування об'єктом між трьома сторонами.

В МАГАТЕ 28 грудня повідомляли, що між Україною та РФ на Запорізькій АЕС було оголошено локальне перемир'я на кілька днів для проведення ремонтних робіт.