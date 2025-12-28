На Запорізькій АЕС оголосили локальне перемир'я між Україною та РФ, — МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС було оголошено тимчасове перемир'я між Україною та Росією. Його оголосили задля проведення ремонтних робіт.

Наразі роботи з ремонту лінії електропередач вже виконуються. Про це повідомляє МАГАТЕ.

Зазначається, що перемир'я було укладено за посередництва МАГАТЕ. На момент публікації новини українська чи російська влада не коментували оголошення перемир'я. "Енергоатом" також не надавав жодних коментарів щодо оголошення перемир'я на Запорізькій АЕС.

Очікується, що ремонтні роботи триватимуть декілька днів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі подякував обом сторонам за те, що вони погодили тимчасове "перемир'я" з метою відновлення передачі електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції, що зміцнить ядерну безпеку, наголосили в повідомленні.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції

Минулого разу локальне припинення вогню було встановлене на ЗАЕС 7 листопада задля ремонту резервної лінії електропередач 330 кВ.

Уже 9 листопада, після перерви на 6 місяців, Запорізьку атомну електростанцію вдалося повторно підключити до резервного джерела електропостачання.

Утім вже 14 листопада ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі — "Дніпровської" (750 кВ). Це основна лінія для живлення тимчасово окупованої станції, яку було відновлено у жовтні 2025-го. Через це з'явився новий ризик блекауту на станції.

Пізніше у МАГАТЕ наголосили на необхідності надання Запорізькій АЕС особливого статусу та укладення міждержавної угоди між Україною та Росією для гарантування безпеки станції у разі встановлення миру.

А посланець Дональда Трампа Кіт Келлог у грудні заявив, що процес врегулювання російсько-українського конфлікту вийшов на вирішальний етап. Утім питання контролю над Донбасом і Запорізькою АЕС є головними перешкодами, подолавши які решта "стане на свої місця".