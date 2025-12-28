На Запорожской АЭС объявили локальное перемирие между Украиной и РФ, — МАГАТЭ

На Запорожской АЭС было объявлено временное перемирие между Украиной и Россией. Его объявили для проведения ремонтных работ.

Сейчас работы по ремонту линии электропередач уже выполняются. Об этом сообщает МАГАТЭ.

Отмечается, что перемирие было заключено при посредничестве МАГАТЭ. На момент публикации новости украинские или российские власти не комментировали объявление перемирия. "Энергоатом" также не предоставлял никаких комментариев относительно объявления перемирия на Запорожской АЭС.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся несколько дней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил обе стороны за то, что они согласовали временное "перемирие" с целью возобновления передачи электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской теплоэлектростанции, что укрепит ядерную безопасность, отметили в сообщении.

Відео дня

Ситуация на Запорожской атомной электростанции

В прошлый раз локальное прекращение огня было установлено на ЗАЭС 7 ноября для ремонта резервной линии электропередач 330 кВ.

Уже 9 ноября, после перерыва на 6 месяцев, Запорожскую атомную электростанцию удалось повторно подключить к резервному источнику электроснабжения.

Впрочем, уже 14 ноября ЗАЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи — "Днепровской" (750 кВ). Это основная линия для питания временно оккупированной станции, которая была восстановлена в октябре 2025-го. Из-за этого появился новый риск блэкаута на станции.

Позже в МАГАТЭ отметили необходимость предоставления Запорожской АЭС особого статуса и заключения межгосударственного соглашения между Украиной и Россией для обеспечения безопасности станции в случае установления мира.

А посланник Дональда Трампа Кит Келлог в декабре заявил, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта вышел на решающий этап. Впрочем, вопрос контроля над Донбассом и Запорожской АЭС являются главными препятствиями, преодолев которые остальное "станет на свои места".