Контроль над Донецкой областью и ЗАЭС – ключевые вопросы в переговорах, – Келлог

Мирные переговоры о прекращении войны России против Украины подходят к финальной стадии, однако судьба Донецкой области и Запорожской АЭС остается нерешенной.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог на оборонном форуме имени Рональда Рейгана заявил, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта вышел на решающий этап. В то же время он подчеркнул, что "последние 10 метров" всегда самые трудные.

Кит Келлог о перспективах окончания войны в Украине (смотреть с 5:06:41)

"Если вы когда-либо служили в армии, вы знаете, что последние 10 метров — самые трудные. И я думаю, что мы находимся на последних 10 метрах этого конфликта [войны России против Украины — ред]" — сказал он.

Келлог отметил, что именно вопросы контроля над Донбассом и Запорожской АЭС являются главными препятствиями, преодолев который остальное "встанет на свои места". В то же время до этого была проделана тяжелая работа, добавил он, учитывая масштаб этой войны.

Представитель Белого дома также напомнил о "беспрецедентных потерях": по его словам, Украина и Россия вместе потеряли более двух миллионов человек, что делает скорейшее завершение конфликта критически важным.

Он напомнил о крупных потерях в конфликтах второй половины XX века, в частности, 18 000 погибших при выводе российских войск из Афганистана и 58 000 погибших американских военнослужащих во время войны во Вьетнаме.

"Украина и Россия вместе потеряли более двух миллионов человек. Подумайте об этом — это ужасающие цифры. Вот почему нам нужно положить конец этому конфликту", – подчеркнул Келлог.

Мирный план Вашингтона

Напомним, 20 ноября Украине был представлен проект мирного плана, первоначально содержащий 28 пунктов. Документ разработан командой спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, который проводил консультации с Россией.

В обращении 21 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина находится под серьезным внешним давлением и может столкнуться с трудным выбором. Он подчеркнул, что предложит альтернативные решения и будет добиваться того, чтобы мирный план США учитывал национальные интересы Украины.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что получил этот план по неофициальным каналам. По его словам, после того, как в дипломатическом поле наступила пауза, появилась новая редакция мирного плана Трампа из 28 пунктов, который был модернизирован после встречи на Аляске.