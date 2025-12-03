"Не о чем говорить": почему после визита Уиткоффа к Путину "мирный план" завис в воздухе

Пятичасовые переговоры Уиткоффа и Кушнера в Кремле, которые должны были стать первым реальным тестом для американского "мирного плана", завершились без единого прорыва — и это сразу сорвало их встречу с Зеленским. Фокус выяснил, почему эмиссары Трампа так и не приехали к украинскому президенту, и что на самом деле произошло за закрытыми дверями в Кремле.

В Москве 2 декабря 2025 года спецпосланник США Стив Уиткофф вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером провели почти пятичасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Американцы представили последнюю версию так называемого "мирного плана" — документ, который изначально имел 28 пунктов, но затем был скорректирован после консультаций с украинской стороной.

По информации СМИ, после этих переговоров Уиткофф и Кушнер планировали отправиться в одну из европейских стран, где должно было состояться их общение с президентом Зеленским.

Однако уже на следующий день стало известно, что запланированная встреча отменена. Согласно сообщениям, американские представители решили вернуться в Вашингтон после Московских переговоров, взамен отказавшись от контакта с Зеленским.

Как итог — с одной стороны, Уиткофф и Кушнер заявляли о готовности донести до украинского президента результаты переговоров с Кремлем. С другой — фактическая отмена встречи означает, что украинская сторона не получила от них официального приглашения или сами американцы решили, что пока не с чем идти в Киев. Таким образом, на сегодня инициатива, которая в начале обсуждений казалась потенциальным дипломатическим мостом между Вашингтоном, Москвой и Киевом, фактически зависла — без встреч, без окончательных договоренностей и без четкого продолжения переговоров.

Сорванная встреча: почему Уиткофф не доехал до Зеленского

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, встреча Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа не состоялась потому, что после визита в Кремль представители США не дошли с Путиным даже до минимального согласия, которое можно было бы представить Украине.

"Информировать Киев только о том, что Путин хочет одно, а Украина — другое, нет никакого смысла. Поэтому, по моему мнению, Виткофф сразу поехал к Трампу: согласовать позиции, выяснить, что делать дальше и к каким решениям можно выйти. Это вполне логично и, откровенно говоря, предсказуемо. И я не понимаю, почему кто-то надеялся, что они обязательно встретятся с Зеленским", — объясняет Фокусу политолог.

Эксперт напоминает: президент Зеленский сам отмечал, что встреча с Уиткоффом "возможна", но только при условии, что американская сторона приедет с хоть каким-то результатом.

"Если бы они привезли хоть что-то предметное, Зеленского сразу бы проинформировали", — объясняет он.

Зато реального прогресса не было, и после московских переговоров Уиткофф вернулся к Трампу с пустыми руками. Трамп, по словам Рейтеровича, очевидно, решил взять паузу и "подумать", поэтому делегация и отказалась от встречи с украинским президентом.

По мнению политолога, переговорный процесс будет тянуться долго — до тех пор, пока не сформируется более-менее реалистичный вариант, который стороны вообще смогут рассматривать.

Политолог Станислав Желиховский также считает, что отмененная встреча Виткоффа с президентом Зеленским может иметь очень простое объяснение: говорить пока просто не о чем. По его словам, Россия до сих пор "рассматривает" предложения, которые были переданы на переговоры, и официально не заявила, что отказывается от них полностью. Однако, судя по тональности и продолжительности контактов в Москве, положительного сигнала по главному вопросу — территорий — так и не прозвучало.

"Москва стоит на своих твердых позициях, Украина — на своих. И даже если бы встреча Уиткоффа с Зеленским состоялась, она ни к чему бы не привела. Просто поговорили бы и все", — объясняет Фокусу эксперт.

По его мнению, для Уиткоффа сейчас ключевое — вернуться в Вашингтон и обсудить итоги московского разговора непосредственно с Дональдом Трампом.

Именно в Вашингтоне, считает политолог, может определиться дальнейшее направление переговорного процесса. И именно здесь возникают риски. В США прекрасно понимают, что Путин не собирается менять свою позицию по территориям.

"Американцы могут быть готовы торговаться по НАТО, Вооруженным силам Украины, другим политическим вопросам. Но территориальный вопрос — это пункт номер один, и Россия на нем стоит намертво", — отмечает он.

Территориальный вопрос "мирного плана": демилитаризованная зона в Украине

Говоря о том, какой вообще может появиться вариант и в какие сроки, Рейтерович подчеркивает: главный вопрос — территориальный.

"Уже звучали идеи, что Украине не обязательно "отказываться" от своих земель, но можно создать демилитаризованную зону. Путин тогда сможет заявить, что эта территория "не украинская", а Украина — что она ничего не отдавала. Такие разговоры действительно были. Вполне возможно, что именно это обсуждали Уиткофф и Кушнер в Москве, а теперь поехали согласовывать с Трампом, прежде чем пробовать навязать Украине. Простой вариант "просто выйдите" не работает", — объясняет политолог.

По его словам, информация о якобы захваченном Покровске лишь усиливает ощущение затягивания времени со стороны Кремля.

"Город полностью разрушен, поэтому для Путина это скорее вопрос темпов. Он может считать, что все равно возьмет эти территории силой, просто позже. Но это история на долгие годы. Поэтому, скорее всего, Уиткофф передал Трампу какие-то пожелания или предложения Путина, и теперь Трамп думает, как их "всучить" Украине", — добавляет эксперт.

Идея демилитаризованных зон сама по себе не нова. Рейтерович напоминает, что такие модели уже существовали в мировой истории.

"После Первой мировой Рурская область оставалась немецкой, но была полностью демилитаризованной — никаких войск там быть не могло. Или пример Данцига, современного Гданьска, который считался "свободным городом" под контролем международных институтов Лиги Наций. Формально вроде и принадлежал государству, но управлялся по другим правилам", — говорит он.

Теоретически, подобную схему могут попытаться адаптировать и к нынешней войне: демилитаризованная территория под контролем сил ООН, с гражданскими жителями, но без армии и без формальной передачи суверенитета.

Однако здесь сразу возникает ряд сложных вопросов: какие паспорта будут иметь люди, по какому законодательству они будут жить, какая валюта будет в обращении, кто будет отвечать за налоги и суды.

"Это огромный клубок проблем. Но Трампа такие детали не интересуют. Ему нужен большой "стратегический принцип", а технические нюансы можно растянуть на годы — и его это устраивает", — отмечает политолог.

А вот Желиховский опасается, что это может вылиться в давление на Киев.

"Позиция Вашингтона может выглядеть так: мол, вам, украинцы, достаточно уступить два района Донецкой области — и мир или хотя бы перемирие станет реальностью. Потому что Россия все равно не отступит, а инициатива на фронте якобы на ее стороне. Так они могут говорить", — говорит эксперт.

Напомним, что Трамп неоднократно публично заявлял о возможности "болезненных решений" для Украины, и его окружение тоже не скрывало подобной риторики.

Однако даже в случае уступок мир будет неустойчивым.

"Это будет не компромисс, а принуждение. И все равно останется шатким перемирием без настоящих гарантий безопасности. Америка может обещать что-то "потом", но что будет, если мы уступим, а на следующий день Путин снова введет войска? Он снова может оказаться под Киевом и выдвигать новые требования — вплоть до внесения их в Конституцию. Вопросов очень много, ответов мало", — отмечает эксперт.

