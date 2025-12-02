Три "неподвижные требования" Кремля: с какими условиями мирного плана Россия не согласится, — NBC News

Россия определила три требования, которые считает принципиальными и не готова пересматривать во время переговоров о завершении войны. Об этих условиях, которые фактически блокируют возможность быстрого мирного урегулирования, сообщает NBC News.

Как пишет американское издание, со ссылкой на российского чиновника, имя которого не раскрывается, у Кремля есть три так называемых "опорных столба", которые Москва считает обязательными для любой сделки. Речь идет о:

полный контроль над Донбассом, включая все территории Донецкой области и оккупированный Луганск;

существенное ограничение украинских Вооруженных сил, что фактически лишает страну возможности самостоятельно обороняться;

а также международное признание российских захватов, прежде всего со стороны США и европейских государств.

По словам источников NBC News в российских правительственных кругах, именно эти три позиции являются для Кремля "неприкосновенными". Другие вопросы — например, судьба замороженных в Европе российских активов — Москва рассматривает как предмет для возможного торга. В предложенном США плане часть этих средств предлагается направить на восстановление Украины под контролем Вашингтона.

И все же бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов заявил NBC News, что Путин может пойти на определенные уступки только в случае сильного давления со стороны США. Однако даже в таком случае, по его словам, речь может идти лишь о временном перемирии, а не о реальном завершении войны.

Несмотря на активизацию переговоров, позиция Путина остается практически неизменной. Он неоднократно заявлял, что боевые действия прекратятся только тогда, когда украинские силы покинут спорные территории. К тому же утечка американского плана показала, что Украину фактически заставляют согласиться на сокращение армии и отказ от вступления в НАТО.

И все же эксперты отмечают, что даже эти условия не удовлетворяют Кремль, поскольку Россия стремится к более широким территориальным уступкам, жесткому контролю над украинской армией и отмене санкций. Аналитики отмечают: Путин хотел бы, чтобы любое мирное соглашение было максимально выгодным именно России, и он готов ждать, если этого не удастся достичь сразу.

По словам геополитических обозревателей, такие требования фактически открывают путь к возможному новому российскому наступлению в будущем.

Напомним, 2 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к завершению боевых действий больше, чем когда-либо, но для устойчивого мира необходима поддержка союзников.

Также Фокус писал, что украинская делегация во время переговоров во Флориде доработала мирный план, который отныне состоит из 20 пунктов