"Мир ближе, чем когда-либо": Зеленский заявил о шансе Украины на завершение войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к завершению боевых действий больше, чем когда-либо. Однако он отметил, что для устойчивого мира необходима поддержка союзников.

О приближении к завершению войны в Украине президент сказал во время выступления в парламенте Ирландии 2 декабря. Он рассказал, что украинские переговорщики усиленно работают над мирным соглашением.

"Мы усиливаем наши усилия, и наша делегация ждет дальнейших переговоров. Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо. Есть шансы, но мы должны воспользоваться ими, чтобы не только одна страна их предоставляла Украине", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, который будет постоянным и продлится долго, а для этого необходима поддержка союзников.

"Сильная страна может начать войну, но другая сильная страна может сделать так, чтобы война прекратилась. Но нам нужно для мира единство многих разных людей, именно сообщество народов, объединенное общими чувствами, общими надеждами, общим желанием справедливости. Это сообщество может обеспечить настоящий долговременный и прочный мир", — сказал президент Украины, добавив, что вечно вести войну не сможет даже Россия, если другие страны объединятся.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам своего визита в Ирландию Владимир Зеленский также рассказал, что новый мирный план имеет 20 пунктов после переговоров во Флориде. Он отметил, что перед подписанием соглашения Украина должна понимать, какие получит гарантии безопасности, чтобы вторжение РФ не повторилось в будущем. Президент Украины заявил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Президент РФ Владимир Путин перед встречей с американской делегацией в Москве 2 декабря обвинил Европу в препятствовании мирным усилиям США и заявил, что Россия готова к боевым действиям с европейскими странами, если они "начнут войну".

РосСМИ 2 декабря также сообщали, что глава МИД Китая Ван И прилетел в Москву одновременно со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером.