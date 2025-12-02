"Европа мешает США в мирных переговорах": что говорил Путин перед встречей с Виткоффом

Перед встречей со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые прибыли для переговоров в РФ, российский президент Владимир Путин обвинил Европу в препятствовании мирному процессу и заявил, что Россия готова к войне с европейскими странами.

Заявления Путина о войне в Украине на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ 2 декабря передает российское пропагандистское информационное агентство ТАСС. Президент РФ утверждает, что европейские лидеры выдвигают по мирному плану "неприемлемые для России предложения".

По словам российского диктатора, Европа якобы "сама вывела себя" из мирных переговоров по российско-украинской войне и не имеет мирной повестки дня, а европейские политики "мешают усилиям США по урегулированию". Он добавил, что если страны Европы начнут войну с Россией, Москве "не с кем будет договариваться".

"Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Россия готова "прямо сейчас", — заявил Путин.

Также он прокомментировал атаки на российские танкеры и пригрозил в ответ расширить удары по портам Украины.

"Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность принятия ответных мер в отношении судов стран, которые помогают Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море", — сказал российский президент.

Владимир Путин уверен, что Купянск-Узловой будет полностью оккупирован ВС РФ за несколько дней, а "Красноармейск" (советское название Покровска) станет "хорошим плацдармом" для российской армии. По словам российского диктатора, из этого города оккупантам будет удобно двигаться во всех направлениях, поэтому и украинская, и российская стороны придают ему особое значение. Он также пригласил иностранных журналистов посетить эти города и заявил, что РФ готова обеспечить их безопасность и "провести по всем кварталам".

Отметим, относительно оккупации Покровска и Купянска в Генштабе ВСУ ответили Кремлю, что оборонительные операции в городе продолжаются.

Переговоры с РФ: представители США посетили Москву

Напомним, 2 декабря должна состояться встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа, спецпредставителя США, для обсуждения завершения войны в Украине и требования РФ к мирному соглашению. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что россияне хотят "урегулирования украинского конфликта на много поколений вперед".

По данным издания Axios, после переговоров с Путиным Стив Уиткофф и другой посланник президента США, Джаред Кушнер, должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.