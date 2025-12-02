Президент РФ Владимир Путина и спецпредставитель Белого дома, риэлтер Стив Уиткофф будут говорить о российских требованиях, на которые, вероятно, согласилась Украина во время переговоров с американцами, заявили в Кремле.

Разговор Путина и Виткоффа состоится в Кремле через пять часов [около 16 ч], утром 2 декабря сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Спикер выступал на брифинге для индийских предпринимателей и, среди прочего, прокомментировал цель встречи в Москве и вопросы по теме войны в Украине. По его словам, цель Кремля на переговорах — не прекращение огня, а длительный мир для будущих поколений.

Выступление Пескова транслировалось онлайн в аккаунте X росСМИ "Спутник Индия". В заметке в Telegram росСМИ "РИА Новости" уточнили, что в Москве Путин и Виткофф поговорят о "понимании, достигнутом Вашингтоном и Киевом" и о том, что Россия продолжает настаивать на "достижении целей" войны. По словам представителя Кремля, россияне желают "урегулирования украинского конфликта на многие поколения вперед".

Еще один вопрос касается замороженных активов РФ, которые Европа может отдать Украине для продолжения борьбы. Песков заявил, что это "кража российских денег". Кроме того, выяснилось, что во время визита Путина в Индию россияне будут договариваться с Дели о продаже установок ПВО С-400 и о самолетах Су-57.

Мирные переговоры — детали

Отметим, Виткофф прилетел в Москву после двухдневных мирных переговоров во Флориде. В личном гольф-клубе американского риелтора встретились украинская и американская делегация, которые говорили о мирном плане РФ, обнародованном медиа Axios 20-21 ноября. Мирный план состоял из 28 пунктов и содержал перечень требований капитуляции Украины. Среди них — отказ от пока не оккупированных территорий Донецкой области, отказ от НАТО, ограничение армии и украинского языка и тому подобное.

Позже The Guardian провело анализ текста "мирного плана" и выяснило, что там есть грамматические конструкции, которые появляются при неумелом переводе с русского на английский. Тем временем Reuters рассказало о том, как этот документ оказался в прессе и какую роль сыграл Кремль.

Через несколько дней в Женеве состоялась первая встреча представителей США и Украины по мирному плану. В итоге он сократился до 19 пунктов, поскольку решили забрать пункты о сотрудничестве США и РФ.

Напоминаем, 1 декабря медиа объяснили, какие предварительные итоги встречи американцев и украинцев во Флориде по мирному плану РФ.