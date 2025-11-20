"Сложные, но необходимые, уступки" от Украины и РФ: Рубио сделал заявление о мирном плане США

План завершения войны, наработанный Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, предусматривает, что обе стороны должны пойти на уступки, считает государственный секретарь США Марко Рубио. В то же время, чиновник сообщил, что продолжается разработка новых предложений.

США продолжают "принимать предложения", которые могут войти в план завершения войны, говорится в заметке Рубио в соцсети X (Twitter). Представитель Белого дома упомянул об уступках "обеих сторон", но не уточнил, о каких именно действиях РФ и Украины идет речь.

Сообщение Рубио появилось в X в ночь на 20 ноября, через несколько часов после публикаций медиа о существовании плана завершения войны, над которым тайно работали США и Россия. Чиновник при этом отметил, что для мира должен быть "широкий обмен серьезными и реалистичными идеями" и Вашингтон, как выяснилось, готов генерировать следующие потенциальные идеи с учетом позиций Киева и Москвы.

"Достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки", — написал Рубио.

План окончания войны от США — детали

Отметим, вечером 19 ноября западные медиа начали публиковать тайный план окончания войны от США, над которым работали, среди прочего, спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. С российской стороны — помощник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

План состоит из 28 пунктов, причем с официальным содержанием этих пунктов не ознакомили ни Украину, ни ЕС. Среди условий — все требования Кремля, озвученные в первые дни вторжения: признание Крыма, ограничение армии, отказ от вступления в любые альянсы по безопасности, признать русский язык государственным и тому подобное. Кроме того, добавилось требование отказаться от части Донецкой области, которую россияне еще не успели оккупировать. Взамен Украина якобы должна получить какие-то гарантии безопасности от США (содержание не уточняется), а РФ пообещает не нападать на украинцев и европейцев. Кроме того, согласно данным The Telegraph, Россия может платить какие-то деньги Украине за земли, полученные без боя в соответствии с соглашением.

Между тем медиа сообщили, что о плане окончания войны от США президент Украины Владимир Зелеский должен был говорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару 19 ноября. Медиа Axios написало, что Зеленский показал украинский мирный план, который, как предполагают, абсолютно не приемлем для России. Параллельно в Киев прибыли два топ-чиновника США — министр армии США Дэн Дрисколл и руководитель аппарата Министерства армии генерал Рэнди Джордж. Цель визита — представить украинцам условия плана. Следующий шаг — один из министров поедет в Москву, чтобы продолжить переговоры.

