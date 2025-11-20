"Складні, але необхідні, поступки" від України та РФ: Рубіо зробив заяву про мирний план США

План завершення війни, напрацьований Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією, передбачає, що обидві сторони повинні піти на поступки, вважає державний секретар США Марко Рубіо. Водночас, посадовець повідомив, що триває розробка нових пропозицій.

США продовжують "приймати пропозиції", які можуть увійти в план завершення війни, ідеться у дописі Рубіо у соцмережі X (Twitter). Представник Білого дому згадав про поступки "обох сторін", але не уточнив, про які саме дії РФ та України ідеться.

Допис Рубіо з'явився в X в ніч на 20 листопада, через кілька годин після публікацій медіа про існування плану завершення війни, над яким таємно працювали США та Росія. Посадовець при цьому зауважив, що задля миру має бути "широкий обмін серйозними та реалістичними ідеями" і що Вашингтон, як з'ясувалось, готовий генерувати наступні потенційні ідеї з врахуванням позицій Києва та Москви.

"Досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки", — написав Рубіо.

План закінчення війни від США - коментар Рубіо 20 листопада

План закінчення війни від США — деталі

Зазначимо, увечері 19 листопада західні медіа почали публікувати таємний план закінчення війни від США, над яким працювали, серед іншого, спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер. З російського боку — помічник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

План складається з 28 пунктів, при чому з офіційним змістом цих пунктів не ознайомили ні Україну, ні ЄС. Серед умов — усі вимоги Кремля, озвучені у перші дні вторгнення: визнання Криму, обмеження армії, відмова від вступу в будь-які безпекові альянси, визнати російську мову державною тощо. Крім того, додалась вимога відмовитись від частини Донецької області, яку росіяни ще не встигли окупувати. Натомість Україна начебто має отримати якісь безпекові гарантії від США (зміст не уточнюється), а РФ пообіцяє не нападати на українців та європейців. Крім того, згідно з даними The Telegraph, Росія може платити якісь гроші Україні за землі, отримані без бою відповідно до угоди.

Тим часом медіа повідомили, що про план закінчення війни від США президент України Володимир Зелеський мав говорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час візиту в Анкару 19 листопада. Медіа Axios написало, що Зеленський показав український мирний план, який, як припускають, абсолютно не прийнятний для Росії. Паралельно до Києва прибули два топчиновники США — міністр армії США Ден Дрісколл та керівник апарату Міністерства армії генерал Ренді Джордж. Мета візиту — презентувати українцям умови плану. Наступний крок — один з міністрів поїде в Москву, щоб продовжити перемовини.

Нагадуємо, медіа NBS News повідомило, яке ставлення Дональда Трампа до плану закінчення війни від США, який от-от покажуть Україні.