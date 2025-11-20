Трамп схвалив проєкт "мирного плану" щодо завершення війни в Україні, — NBC News

Адміністрація Дональда Трампа підготувала проєкт із 28 пунктів, який може стати основою для припинення війни між Україною та Росією. Як повідомляють американські ЗМІ, документ уже отримав схвалення президента США, хоча Кремль публічно применшує його значення та не демонструє готовності переглядати свої вимоги.

За даними NBC News, Дональд Трамп погодив основний зміст мирного плану, який упродовж останніх тижнів у закритому режимі готували високопосадовці його адміністрації. Робота над документом включала консультації з російським представником Кирилом Дмитрієвим та окремими українськими посадовцями, хоча Київ у формуванні змісту участі не брав.

До розробки долучилися спеціальний посланець Стіва Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та радник президента Джаред Кушнер. За словами американських чиновників, план передбачає створення умов для довготривалого припинення бойових дій і містить елементи гарантій безпеки для обох сторін. Водночас деталі документа поки не розголошують, оскільки процес обговорення ще триває.

Відео дня

Кілька представників влади США підтвердили, що Україну поки ознайомили лише з загальною концепцією проєкту. Повноцінної презентації Києву не проводили, і українську сторону не залучали до його наповнення. За оцінкою джерел, Київ розглядає появу таких ініціатив у момент внутрішнього скандалу в країні як можливу спробу Москви тиснути на політичну ситуацію.

У Вашингтоні визнають, що досягнення миру потребує важких рішень. Зокрема, на своїй сторінці у соціальній мережі X Марко Рубіо заявив, що припинення війни можливе лише за умови реалістичних пропозицій та готовності сторін до складних компромісів.

"Завершення складної та смертельної війни, як та, що в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки", – написав посадовець.

Публікація Марко Рубіо на сторінці у соціальній мережі X Фото: Скриншот

Водночас деякі союзники Трампа, зокрема сенатор Ліндсі Грем, зазначили, що нічого не знали про розробку плану та наголосили: жодна угода не матиме шансів, якщо Володимир Путін не відчує твердої позиції США щодо підтримки України.

Американська делегація в Києві

Паралельно з обговореннями мирного процесу до Києва прибула делегація армії США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом та начальником штабу армії Ренді Джорджем. Посадовці проводять зустрічі з українським керівництвом, обговорюють питання протиповітряної оборони, технологічну підтримку та ситуацію на лінії фронту. Один із чиновників назвав візит частиною зусиль із "перезапуску переговорів".

У Кремлі тим часом заявили, що не мають у планах зустрічей із Дрісколлом та не бачать підстав змінювати свої вимоги щодо припинення війни. Як нагадало видання, Пєсков підкреслив, що позиції Москви залишаються такими ж жорсткими, як і під час попередніх контактів у серпні.

Новий масований удар по Україні

Ба більше, у матеріалі NBC News пишуть, що активізація дипломатичних зусиль збіглася з черговою масштабною атакою Росії. Так, внаслідок удару ЗС РФ у низці міст країни загинули щонайменше 25 людей, серед яких троє дітей, а ще 66 людей отримали поранення. Як відомо, Росія застосувала понад 470 дронів і 48 ракет, спрямованих насамперед на енергетичну та транспортну інфраструктуру.

Зокрема, у Тернополі ракета зруйнувала верхні поверхи житлового будинку, над місцем удару здіймався густий дим, рятувальники повідомляли про можливих людей під завалами. Як зауважив президент України Володимир Зеленський, такі атаки свідчать про недостатній міжнародний тиск на РФ, та закликав партнерів посилити санкції й пришвидшити передачу систем ППО.

Росія, як і раніше, стверджує, що атакує виключно військові цілі, але масштаб руйнувань житлової інфраструктури суперечить її заявам. Енергетичні об’єкти постраждали щонайменше в семи областях, в Україні запроваджені обмеження на споживання електроенергії. Вибухи також були зафіксовані у Львові.

Також NBC News зазначає, що ситуація спричинила реакцію Польщі: країна підняла в повітря свої та союзні літаки та тимчасово закрила аеропорти в Жешуві та Любліні, посиливши захист повітряного простору поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, що цього тижня перемовини між Білим домом та Кремлем щодо досягнення мирної угоди у російсько-української війни прискорилися, і ЗМІ пов'язують це з тим, що Москва сигналізувала про готовність до укладання угоди.

Також Фокус писав, що, за словами Володимира Зеленського, Україна підтримує усі справедливі пропозиції президента США Дональда Трампа, які стосуються врегулювання та завершення російсько-української війни.