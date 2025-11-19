Перемовини між США та РФ прискорилися, тому що Кремль показав готовність до угоди, — CNN

Цього тижня перемовини між Білим домом та Кремлем щодо досягнення мирної угоди у російсько-української війни прискорилися. Це пов'язано з тим, що Москва сигналізувала про те, що готова до укладання угоди.

Ці перемовини очолював спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Про це повідомляє видання CNN.

Видання наголошує, що адміністрація Трампа надалі працює над мирним планом з Росією задля завершення війни з Україною. Не зазначається, чи ведеться робота над ще одним документом, чи над тим, щоб переконати Україну підписати документ з 28 пунктів, створений Віткоффом та російським переговорником Кирилом Дмітрієвим.

Видання також повідомляє, що візит міністра армії США Дена Дрісколла та інших військових високопосадовців здійснено за вказівкою Дональда Трампа. Очікується, що Дрісколл 20 листопада має обговорити з Зеленським ситуацію на полі бою, а також розпочати мирні зусилля на основі плану, створеного Віткоффом та Дмітрієвим.

У той же час наразі невідомо, як на ці ініціативи відреагують Україна та Європа.

Попередні мирні переговори, ініційовані США, були зосереджені на заморожуванні лінії фронту. Європа та Україна підтримали цей план як відправну точку для нових переговорів, тоді як Кремль відхилив пропозицію, стверджуючи, що вони зацікавлені не в припиненні вогню, а в довгостроковій мирній угоді.

Нагадаємо, що план, створений Росією та США, передбачає необхідність України йти на поступки — територіальні, а також щодо кількості військових.

Крім того він задовольняє політичні цілі Кремля, які декларувалися на початку повномасштабного вторгнення — щодо статусу російської мови в Україні як державної та офіційного статусу УПЦ МП.

Єдиний позитив для України, про який відомо, полягає в тому, що після проведення перемовин Росія має повернути окуповану частину території Херсонської та Запорізької областей.

На перемовини 19 листопада у Туреччини Володимир Зеленський вирушив з іншим планом, який був розроблений Україною та Європою. Віткофф планував зустрітися з Зеленським, щоб обговорити цей план, але ця зустріч перенеслася.