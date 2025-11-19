Переговоры между США и РФ ускорились, потому что Кремль показал готовность к сделке, — CNN

На этой неделе переговоры между Белым домом и Кремлем по достижению мирного соглашения в российско-украинской войне ускорились. Это связано с тем, что Москва сигнализировала о том, что готова к заключению соглашения.

Эти переговоры возглавлял специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Об этом сообщает издание CNN.

Издание отмечает, что администрация Трампа продолжает работать над мирным планом с Россией для завершения войны с Украиной. Не отмечается, ведется ли работа над еще одним документом, или над тем, чтобы убедить Украину подписать документ из 28 пунктов, созданный Уиткоффом и российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Издание также сообщает, что визит министра армии США Дэна Дрисколла и других военных чиновников осуществлен по указанию Дональда Трампа. Ожидается, что Дрисколл 20 ноября должен обсудить с Зеленским ситуацию на поле боя, а также начать мирные усилия на основе плана, созданного Виткоффом и Дмитриевым.

В то же время пока неизвестно, как на эти инициативы отреагируют Украина и Европа.

Предыдущие мирные переговоры, инициированные США, были сосредоточены на замораживании линии фронта. Европа и Украина поддержали этот план как отправную точку для новых переговоров, тогда как Кремль отклонил предложение, утверждая, что они заинтересованы не в прекращении огня, а в долгосрочном мирном соглашении.

Напомним, что план, созданный Россией и США, предусматривает необходимость Украины идти на уступки — территориальные, а также по количеству военных.

Кроме того, он удовлетворяет политические цели Кремля, которые декларировались в начале полномасштабного вторжения — относительно статуса русского языка в Украине как государственного и официального статуса УПЦ МП.

Единственный позитив для Украины, о котором известно, заключается в том, что после проведения переговоров Россия должна вернуть оккупированную часть территории Херсонской и Запорожской областей.

На переговоры 19 ноября в Турции Владимир Зеленский отправился с другим планом, который был разработан Украиной и Европой. Уиткофф планировал встретиться с Зеленским, чтобы обсудить этот план, но эта встреча перенеслась.