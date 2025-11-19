Признание русского государственным и предоставление статуса УПЦ МП: что предусматривает план США и РФ

Новый мирный план, который был разработан во время совместных переговоров России и США, является "очень удобным для Путина".

Предложения к Украине, указанные в плане, совпадают с тем, что требовал Кремль с начала войны. В частности, это касается статуса русского языка в Украине и статуса филиала РПЦ — УПЦ МП. Детали плана узнало издание Financial Times.

Проект плана потребует от Украины оставить территорию Донбасса, которая сейчас находится под контролем украинского правительства.

Также предусматривается сокращение численности ВСУ вдвое.

В плане указано и то, что Украина должна отказаться от ключевых категорий вооружения, которые она имеет, а помощь США, важная для обороны Украины, будет сокращена. В издании отмечают, что потенциально это может сделать страну уязвимой к будущей агрессии РФ.

При этом в статье не говорится ни о каких гарантиях безопасности для Украины, а также не указывается то, сможет ли Украина присоединиться к НАТО в случае заключения такой договоренности.

План США и РФ также предусматривает признание русского языка вторым официальным языком Украины. Также речь идет о предоставлении официального статуса Украинской православной церкви московского патриархата. Оба эти положения являются давними политическими целями Кремля.

Источники FT, которые знакомы с содержанием документа, называют его "пророссийским документом" и "очень удобным для Путина".

Зато украинские чиновники, которые ознакомились с планом, заявили, что этот план похож на максималистские планы Кремля, и без существенных изменений Украина не будет начинать переговоры на этих условиях.

Напомним, что в США считают этот план реалистичным для завершения войны. Чиновники Белого дома уже дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина должна будет принять уступки.

20 ноября пройдет встреча Владимира Зеленского с министром армии США Дэном Дрисколлом и начальником штаба, генералом Рэнди Джорджем. Ожидается, что американские военные планируют объяснить Зеленскому детали мирного соглашения с Россией, которые до того обсуждались с Москвой.

Фокус уже анализировал 28-пунктный план, предложенный США Украине. Одним из предположений было то, что широкое видение плана предусматривает более существенные компромиссы и уступки именно от Украины.