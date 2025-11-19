Визнання російської державною та надання статусу УПЦ МП: що передбачає план США та РФ

Новий мирний план, який був розроблений під час спільних переговорів Росії та США, є "дуже зручним для Путіна".

Пропозиції до України, зазначені в плані, збігаються з тим, що вимагав Кремль від початку війни. Зокрема, це стосується статусу російської мови в Україні та статусу філії РПЦ — УПЦ МП. Деталі плану дізналося видання Financial Times.

Проєкт плану вимагатиме від України залишити територію Донбасу, яка наразі перебуває під контролем українського уряду.

Також передбачається скорочення чисельності ЗСУ вдвічі.

У плані зазначено і те, що Україна повинна відмовитися від ключових категорій озброєння, які вона має, а допомога США, важлива для оборони України, буде скорочена. У виданні наголошують, що потенційно це може зробити країну вразливою до майбутньої агресії РФ.

При цьому в статті не йдеться про жодні гарантії безпеки для України, а також не зазначається те, чи зможе Україна доєднатися до НАТО у випадку укладання такої домовленості.

План США та РФ також передбачає визнання російської мови другою офіційною мовою України. Також йдеться про надання офіційного статусу Українській православній церкві московського патріархату. Обидва ці положення є давніми політичними цілями Кремля.

Джерела FT, які обізнані зі змістом документу, називають його "проросійським документом" та "дуже зручним для Путіна".

Натомість українські посадовці, які ознайомилися з планом, заявили, що цей план схожий на максималістичні плани Кремля, і без істотних змін Україна не буде починати перемовини на цих умовах.

Нагадаємо, що у США вважають цей план реалістичним для завершення війни. Посадовці Білого дому вже дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Україна повинна буде прийняти поступки.

20 листопада пройде зустріч Володимира Зеленського з міністром армії США Деном Дрісколлом та начальником штабу, генералом Ренді Джорджем. Очікується, що американські військові планують пояснити Зеленському деталі мирної угоди з Росією, які до того обговорювалися з Москвою.

Фокус вже аналізував 28-пунктний план, запропонований США Україні. Одним з припущень було те, що широке бачення плану передбачає більш суттєві компроміси та поступки саме від України.