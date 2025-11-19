Зеленский привез в Турцию свой мирный план, "который Россия никогда не примет", — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский должен был провести встречу с представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Анкаре, чтобы обсудить мирный план, разработанный США и Россией. Впрочем, эта встреча не состоялась, ведь Зеленский отправился в Турцию с другим планом, который был разработан Украиной и Европой.

Такой план, по данным одного из американских чиновников, является неприемлемым для РФ. Об этом пишет издание Axios.

Один из украинских чиновников вместо этого заявил, что встреча была отложена из-за того, что Зеленский попросил обсудить план в более широком формате, привлекая к обсуждению европейские страны.

Еще один американский чиновник утверждает, что еще одной причиной отложением встречи стал коррупционный скандал в Украине.

По его словам, Трамп поддержал решение перенести встречу Уиткоффа с Зеленским.

"Сейчас мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского", — заявил американский чиновник.

Он подчеркнул, что Зеленский может приехать в Вашингтон, чтобы обсудить новый план США, если он этого захочет.

При этом Axios сообщает, что в минувшие выходные состоялась встреча между Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Один из источников издания утверждает, что Умеров получил разрешение от Зеленского вести переговоры по мирному плану, и многие комментарии секретаря СНБО были включены в план США и РФ.

Задачей Умерова было ознакомиться с планом, который состоит из 28 пунктов, но это была лишь устная презентация, и Виткофф не предоставил тому письменный вариант.

Зато украинский чиновник отрицает, что Умеров согласился с условиями плана, а также отметил, что Украина выступает против большинства пунктов.

Ранее США сообщили Зеленскому, что тот должен понять, что Украина должна пойти на уступки во время переговоров. Этот план админстрация Трампа считает реалистичным для завершения войны.

Напомним, что план, предложенный США и Россией Украине предусматривает признание официального статуса русского языка в Украине и статуса филиала РПЦ — УПЦ МП. Также это потребует от Украины оставить территорию Донбасса, которая сейчас находится под контролем украинского правительства.

При этом план предусматривает, что после проведения переговоров Россия вернет оккупированную часть территории Херсонской и Запорожской областей.