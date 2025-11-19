Мирный план Трампа предусматривает возвращение Украине оккупированных частей Херсона и Запорожья, — Axios

Новый мирный план, созданный Россией и США, предусматривает решение по территориальной проблеме, которая была одной из главных проблем переговоров до этого.

В частности, ожидается, что Россия получит полный контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей несмотря на то, что Украина в дальнейшем контролирует 12% территории. Об этом сообщает издание Axios.

Эти территории будут находиться под контролем РФ, но Россия не сможет размещать там свои войска.

Зато ситуация на линии фронта в Херсонской и Запорожской области будет заморожена на время переговоров, а после проведения переговоров Россия вернет оккупированную часть территории.

Ожидается, что США и другие страны признают контроль РФ над Крымом и Донбассом, но это не будет требоваться от Украины.

Украинский чиновник также подтвердил, что план США предусматривает территориальные уступки Украины в Донбассе.

При этом непонятно, что именно предусматривают гарантии безопасности со стороны США, кроме обещания защищать Украину от дальнейшей российской агрессии.

Напомним, что источники, ознакомленные с новым мирным планом, называют его "очень удобным для Путина". В частности, этот план предусматривает признание официального статуса русского языка в Украине и статуса филиала РПЦ — УПЦ МП.

При этом США через свои каналы уже дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина должна будет принять уступки, которые предусматривает эта инициатива.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Украина и Россия приблизятся к мирному соглашению зимой. По его словам, в феврале произойдут события, которые откроют "окно" для завершения войны.