Буданов прогнозирует переломный момент в переговорах Украины и РФ: "окно" откроется зимой

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Украина и Россия приблизятся к мирному соглашению зимой. По его словам, в феврале произойдут события, которые откроют "окно" для завершения войны.

Свои прогнозы относительно завершения войны в Украине начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов озвучил в интервью "24 каналу", опубликованном 19 ноября. Ведущая напомнила слова разведчика из прошлых интервью о том, что для достижения мирного соглашения должны совпасть многие факторы.

Буданов подтвердил, что для перемирия должен сойтись ряд факторов в России, Украине и "на внешнем контуре" — в США и странах Европы.

"Мы будем приближаться к этому зимой, давайте так скажу вам. Наше "окно" снова откроется в середине февраля. Все события будут в начале и в середине февраля", — ответил начальник ГУР.

Кирилл Буданов дал прогноз относительно мирных переговоров. На видео с 59:55.

По его словам, после завершения российско-украинской войны архитектура безопасности в мире точно будет видоизменена. По его словам, ряд стран осознали, что нужно опираться на собственные силы и строить прочные двусторонние отношения с надежными союзниками. Кирилл Буданов отметил, что дискуссии внутри Североатлантического альянса (НАТО) показали, что определенные страны категорически не готовы принимать радикальные решения.

"Мы об этом не вспоминаем — а они внутри очень хорошо это запомнили и сделали выводы. Поэтому я думаю, что параллельно с существованием крупных блоков будут появляться новые региональные образования военно-политического направления", — сказал глава разведки.

Напомним, 16 октября глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в Украине ближайшие годы не будут мирными независимо от того, будет ли завершена война. Он отметил, что угроза всегда будет оставаться рядом, и украинцы должны быть готовы давать отпор.

В интервью Bloomberg в июле Кирилл Буданов говорил, что прекращение огня должно быть достигнуто до конца 2025 года.