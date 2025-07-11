До конца этого года: Буданов рассказал, когда и как будет достигнуто прекращение огня

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов дал интервью, в котором раскрыл некоторые секреты переговоров с США и заявил, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и это не является сложной задачей.

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Кирилл Буданов сказал, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца этого года. Об этом, о тесном взаимодействии России с КНДР и даже о собственных планах на будущее он рассказал в интервью Bloomberg.

"Реально ли это сделать — да. Сложно ли — нет, — сказал он. — Для этого нужны как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы дойдем до этой позиции".

Буданов отметил, что пока война в Украине продолжается, Россия предоставляет Северной Корее деньги и технологии в обмен на оружие, помогая ослабить международную изоляцию Пхеньяна. А Северная Корея поставляет до 40% боеприпасов России для войны в Украине.

Режим Ким Чен Ына также отправляет России другое оружие, включая баллистические ракеты и артиллерийские системы.

"Это хорошее оружие. Северная Корея имеет огромные запасы, и производство продолжается круглосуточно", — отметил глава ГУР.

Ким пообещал "безоговорочно" поддерживать Россию в войне против Украины, и это сотрудничество продолжается. Несколько высокопоставленных российских чиновников посетили Северную Корею. Министр иностранных дел Сергей Лавров должен начать трехдневный визит в Пхеньян 11 июля, а главный помощник Путина в Совете безопасности Сергей Шойгу посетил Северную Корею в третий раз в июне.

Президент США Дональд Трамп 8 июля приказал возобновить поставки оружия Украине, включая жизненно важные средства противовоздушной обороны. Он обвинил Путина в "убийстве слишком большого количества людей".

Буданов заявил, что поддержка США Украины продолжится "в ближайшее время", и Вашингтон может прислать дополнительные системы ПВО.

Позиция Трампа "последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ", — сказал Буданов. "Как руководитель ГУР, я знаю больше".

Хотя президент Украины Владимир Зеленский согласился на призывы США к безусловному прекращению огня, Путин сказал Трампу в телефонном разговоре на прошлой неделе, что Россия "не отступит" от своих военных целей, согласно стенограмме Кремля.

Буданов считает, что у ВС РФ есть задача зайти в Днепропетровскую область, это их "политическая цель". Но всю Донецкую область до конца 2025 года россияне не захватят. Он также отметил, что сейчас разведывательные службы Украины "прекрасно" взаимодействуют с западными коллегами. И это сотрудничество продолжится и в дальнейшем.

Сам глава ГУР в августе отметит пять лет на должности военной разведки. "Если я выживу", — философски сказал Буданов. На просьбу объяснить, он напомнил, что "может произойти что угодно" и вспомнил о мемориале в ведомстве, посвященном разведчикам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. По его словам, есть много места для других имен.

Он сказал, что надеется оставаться на своей должности до конца войны. "Сейчас моя мечта — остановить эту войну. Украина — это страна возможностей. В будущем я решу, что я хотел бы делать", — сказал Кирилл Буданов.

Напомним, в июне 2025 года в украинском правительстве планировали увольнение главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Чиновник, вероятно, мог потерять должность из-за популярности у граждан и собственной самостоятельности.

А 2 июля Кирилл Буданов рассказал о разработчике антенн для дронов "Шахед" РФ и о том, что произошло с этим человеком.